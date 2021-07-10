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Парламент Республики Молдова

Накануне парламентских выборов в Молдове наступил "день тишины"

© Sputnik / Mihai Caraus
Политика
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Тема:
Парламентские выборы (320)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20210710/35430384/nakanune-parlamentskikh-vyborov-v-moldove-nastupil-den-tishiny.html

Особенности "дня тишины" в Молдове: за что можно получить штраф в этот день и непосредственно в день голосования.

КИШИНЕВ, 10 июл – Sputnik. "День тишины" начался в Молдове в преддверии назначенных на воскресенье досрочных парламентских выборов. Граждане должны будут выбрать достойных кандидатов в депутаты Высшего законодательного органа из 23 конкурентов. 

Что попадает под запрет

Центральная избирательная комиссия
© Sputnik / Mihai Caraus
Финансирование на выборы: в ЦИК уточнили, сколько получено
В Центральной избирательной комиссии (ЦИК) уточнили, что предвыборная агитация накануне выборов и в день голосования строго запрещена. Также не допускается участие кандидатов в теле- и радиопередачах. Однако есть и исключение. К примеру, запрет не распространяется на уже размещенную информацию в интернете и ранее вывешенные плакаты.

Кроме того, конкуренты на выборах не могут осуществлять переводы средств, используя "Избирательные фонды".

Кто и за что в эти дни может получить штраф?

Если СМИ, претенденты на пост депутата и граждане продолжат "электоральную агитацию" в день выборов и предшествующую ему субботу, то за это можно получить штраф:

  • для физических лиц – от 15 до 30 условных единиц (750 – 1500 леев);
  • для должностных лиц, а также кандидатов – 35-50 у.е. (1750 – 2500 леев).

Наблюдатели начеку

На досрочные выборы 11 июля 2021 года ЦИК Молдовы аккредитовала 2436 наблюдателей. 

Выборы президента Молдовы
© Sputnik / Mihai Caraus
ЦИК назвал итоговое количество наблюдателей за парламентскими выборами

Из них 1800 национальных наблюдателей представляют шесть объединений страны. Также за выборами будут следить 636 международных наблюдателей, представляющих 17 дипломатических миссий, аккредитованных в Республике Молдова, 30 международных экспертов по выборам из 11 иностранных избирательных органов и 606 представителей 14 международных организаций.

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Как пояснили в Комиссии, у наблюдателей "есть право присутствовать на всех участках для голосования, заседаниях избирательных органов, в том числе в день выборов, без вмешательства в электоральный процесс или другие вопросы, связанные с выборами, а также информировать председателя избирательного органа о выявленных нарушениях". У них также есть "доступ к информации, касающейся выборов, к электоральным спискам, протоколам, составляемым избирательными органами, а фото- и видеосъемка может ими производиться с уведомлением председателя избирательного органа, не подвергая опасности тайну и безопасность голосования".

Все конкуренты и порог явки 

В воскресенье, 11 июля, в Молдове проходят досрочные парламентские выборы, на них зарегистрированы 20 политических партий, два электоральных блока и один независимый кандидат. В общей сложности на 101 депутатское кресло в парламенте страны претендует 1791 человек.

В гонке участвуют следующие политические игроки, указанные согласно порядковому номеру в избирательном бюллетене: Партия "Европу строим дома" (PACE); Партия коллективного действия — Гражданский конгресс; Блок "Ренато Усатый"; Партия "Шор"; Партия "Действие и солидарность"; Блок коммунистов и социалистов; Движение профессионалов "Speranţa — Надежда"; Демократическая партия Молдовы; Партия "Платформа "Достоинство и правда"; Партия национального единства; Партия  "Демократия дома" (Democrația Acasă); Партия "Мы" (NOI); Партия развития и консолидации Молдовы; Партия "Альянс за объединение румын" (AUR); Экологическая партия зеленых; Партия закона и справедливости; Партия "Сила народа"; Партия регионов Молдовы; Партия "Патриоты Молдовы"; "Партия Перемен"; Партия "Новый исторический выбор"; Партия трудящихся; Вячеслав Валько (независимый кандидат).

ЦИК начал распределение бюллетеней
© Photo : Facebook / Comisia Electorală Centrală a Republicii Moldova
Фото: ЦИК начал распределение бюллетеней в окружные избирательные советы

Согласно Кодексу о выборах, минимальный порог для прохождения в парламент для партий или других общественно-политических организаций составляет 5%, для избирательного блока – 7%, а для независимых кандидатов – 2%.

По закону партии, другие общественно-политические организации, избирательные блоки и независимые кандидаты, набравшие количество голосов менее указанного выше, постановлением ЦИК исключаются из процесса распределения мандатов.

Выборы могут быть признаны несостоявшимися, если в них примут участие менее одной трети лиц, включенных в списки избирателей.

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Тема:
Парламентские выборы (320)
Теги:
день тишины, выборы

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