В полиции сообщили о готовящихся провокациях в день выборов в Молдове

В полиции заявили, что готовятся к провокациям в Зоне безопасности в день голосования на досрочных выборах.

КИШИНЕВ, 10 июл - Sputnik. Полиция располагает информацией о возможных провокациях в определенных зонах в день голосования на досрочных выборах в Молдове, которые готовятся одним из конкурентов на выборах. Об этом заявил в субботу на брифинге замначальника Генинспектората (ГИП) полиции Марин Максиан.

"Организаторы провокаций готовят разные общественные организации и группы людей. Эти провокации ожидаются именно в Зоне безопасности и вдоль Днестра. Ожидается, что будут мешать доступу к осуществлению право голоса граждан Молдовы, проживающих в Приднестровье", – заявил Максиан.

По его словам, в связи с этим были оповещены все ответственные органы и запущен процес документирования этих подготовительных действий и методов, которыми эти провокации попытаются осуществить.

Как уточнил Максиан, в зависимости от поведения провокаторов этим действиям будет дана юридическая оценка, и дальше полиция будет действовать по положениям законов.

"Согласно информации, которую сделали публичной некоторые конкуренты на выборах, они будут пытаться помешать проведению определенных мероприятий или будут пытаться втянуть граждан в свои нелегальные действия. Полиция будет быстро реагировать, пресекать нарушения и защищать право граждан на голос", - пояснил Максиан.

Он добавил, что "попытки управлять на дороге и решать, кто может проехать, а кто нет, - нелегальны".

"Полиция рекомендует наблюдателям, которые будут на избирательных участках, мониторить ситуацию и выполнять свои функции согласно регламенту, установленному Центризбиркому и не позволять втягивать себя и граждан в провокации", - подчеркнул замглавы ГИП.

По данным Максина, полиции известно о готовящихся попытках провокаций в районе Флорешты, Резина, Криулень, Дубэссарь, Варницы, Каушанах, Новых Аненах и Штефан-Водэ.

В заключение он отметил, что полиция планирует удвоить количество сотрудников в Зоне безопасности и в дальнейшем будет действовать по ситуации.

Выборы в Молдове

В воскресенье, 11 июля, в Молдове проходят досрочные парламентские выборы, на них зарегистрированы 20 политических партий, два электоральных блока и один независимый кандидат. В общей сложности на 101 депутатское кресло в парламенте страны претендует 1791 человек.

В гонке участвуют следующие политические игроки, указанные согласно порядковому номеру в избирательном бюллетене: Партия "Европу строим дома" (PACE); Партия коллективного действия — Гражданский конгресс; Блок "Ренато Усатый"; Партия "Шор"; Партия "Действие и солидарность"; Блок коммунистов и социалистов; Движение профессионалов "Speranţa — Надежда"; Демократическая партия Молдовы; Партия "Платформа "Достоинство и правда"; Партия национального единства; Партия "Демократия дома" (Democrația Acasă); Партия "Мы" (NOI); Партия развития и консолидации Молдовы; Партия "Альянс за объединение румын" (AUR); Экологическая партия зеленых; Партия закона и справедливости; Партия "Сила народа"; Партия регионов Молдовы; Партия "Патриоты Молдовы"; "Партия Перемен"; Партия "Новый исторический выбор"; Партия трудящихся; Вячеслав Валько (независимый кандидат).

Согласно Кодексу о выборах, минимальный порог для прохождения в парламент для партий или других общественно-политических организаций составляет 5%, для избирательного блока – 7%, а для независимых кандидатов – 2%.

По закону партии, другие общественно-политические организации, избирательные блоки и независимые кандидаты, набравшие количество голосов менее указанного выше, постановлением ЦИК исключаются из процесса распределения мандатов.

Выборы могут быть признаны несостоявшимися, если в них примут участие менее одной трети лиц, включенных в списки избирателей.

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