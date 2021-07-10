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Высшая судебная палата

ВСП отменила решение АП о сокращении участков для жителей Приднестровье

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Тема:
Парламентские выборы (326)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20210710/35437890/vsp-otmenila-reshenie-ap-o-sokraschenii-uchastkov-dlya-pridnestrove.html

Высшая судебная палата рассмотрела в субботу решение Апелляционной палаты о сокращении количества избирательных участков для Приднестровья. Вердикт, вынесенный без присутствия сторон, – предыдущее решение отменено.

КИШИНЕВ, 10 июл - Sputnik. Высшая судебная палата (ВСП) отменила в субботу решение Апелляционной палаты (АП) о сокращении числа избирательных участков для жителей Приднестровья.

Таким образом, для молдавских граждан, проживающих на левом берегу Днестра, будет открыт 41 участок для голосования на досрочных парламентских выборах 11 июля.

"41 участок будет для граждан Приднестровья", – сообщили корреспонденту Sputnik Молдова в пресс-службе Центризбиркома после заседания ВСП. 

Ранее Апелляционная палата Кишинева постановила, что количество избирательных участков для голосования на досрочных парламентских выборах должно быть сокращено с 41 до 12.

Тирасполь Екатерининский парк
© Sputnik / Mihai Caraus
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Еще до этого Центральная избирательная комиссия Молдовы сообщила, что пересмотрела свое решение об организации избирательных участков в Бендерах и некоторых населенных пунктах Каушанского района, в результате чего было решено не открывать несколько из них.

Таким образом, на левом берегу Днестра надлежало открыть 41 избирательный участок для голосования на воскресных досрочных парламентских выборах.

Согласно официальным данным Государственного реестра избирателей, в административно-территориальных единицах на левом берегу Днестра зарегистрировано более 258 тысяч граждан, имеющих право голосовать на выборах в Республике Молдова.

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Тема:
Парламентские выборы (326)

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