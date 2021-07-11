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Выборы в парламент Молдовы 2021

Первые кандидаты на выборах проголосовали: какую Молдову они хотят видеть

© Sputnik / Mihai Caraus
Политика
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Тема:
Парламентские выборы (341)
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Sputnik Молдова
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Лидер коммунистов и председатель "Платформы DA" проголосовали на досрочных выборах и рассказали, как бы хотели, чтобы Молдова изменилась после выборов.

КИШИНЕВ, 11 июл - Sputnik. Первые кандидаты на досрочных парламентских выборах выполнили свой гражданский долг и рассказали, что они голосовали 11 июля. 

Как отметил лидер Партии коммунистов (ПКРМ) Владимир Воронин, этот день должен принести серьезные изменения в нашей стране.

"Хочу, чтобы эти 12 лет стагнации Молдовы закончились сегодня. Развитие страны должно быть направлено на выполнение наших национальных интересов и потребностей каждого гражданина страны. Хочу, чтобы мы были в одном ряду с цивилизованными странами во всех областях: демократия, свобода. Чтобы были в хороших отношениях с нашими соседями, нашими традиционными партнерами",  - заявил лидер ПКРМ.

Выборы в парламент Молдовы
© Sputnik / Mihai Caraus
Досрочные парламентские выборы в Молдове – 2021: прямая трансляция
По его словам, необходимо, чтобы и власти Молдовы были заинтересованы в развитии отношений с другими странами и чтобы представители власти осознали нынешнюю ситуацию.

Также Воронин считает, что чиновникам следует стать ответственнее и выполнять обещания, данные гражданам республики, поскольку таких обещаний было очень много.

Председатель "Платформы DA" Андрей Нэстасе пришел голосовать вместе с семьей. 

"Голосовал за Молдову здоровую, рациональную, воспитанную, в которой больше не воруют на уровне политиков и госслужащих, чтобы не аннулировали больше результаты выборов, например, как было на выборах примара Кишинева. Пришел проголосовать с семьей за Молдову будущего, где будет хорошо жить. Голосовал за страну, в которой депутаты и министры работают для людей", - заявил лидер "Платформы DA" Андрей Нэстасе.

Выборы в Молдове

В воскресенье, 11 июля, в Молдове проходят досрочные парламентские выборы, на них зарегистрированы 20 политических партий, два электоральных блока и один независимый кандидат. В общей сложности на 101 депутатское кресло в парламенте страны претендует 1791 человек.

В гонке участвуют следующие политические игроки, указанные согласно порядковому номеру в избирательном бюллетене: Партия "Европу строим дома" (PACE); Партия коллективного действия — Гражданский конгресс; Блок "Ренато Усатый"; Партия "Шор"; Партия "Действие и солидарность"; Блок коммунистов и социалистов; Движение профессионалов "Speranţa — Надежда"; Демократическая партия Молдовы; Партия "Платформа "Достоинство и правда"; Партия национального единства; Партия  "Демократия дома" (Democrația Acasă); Партия "Мы" (NOI); Партия развития и консолидации Молдовы; Партия "Альянс за объединение румын" (AUR); Экологическая партия зеленых; Партия закона и справедливости; Партия "Сила народа"; Партия регионов Молдовы; Партия "Патриоты Молдовы"; "Партия Перемен"; Партия "Новый исторический выбор"; Партия трудящихся; Вячеслав Валько (независимый кандидат).

ЦИК начал распределение бюллетеней
© Photo : Facebook / Comisia Electorală Centrală a Republicii Moldova
Фото: ЦИК начал распределение бюллетеней в окружные избирательные советы

Согласно Кодексу о выборах минимальный порог для прохождения в парламент для партий или других общественно-политических организаций составляет 5%, для избирательного блока – 7%, а для независимых кандидатов – 2%.

По закону партии, другие общественно-политические организации, избирательные блоки и независимые кандидаты, набравшие количество голосов менее указанного выше, постановлением ЦИК исключаются из процесса распределения мандатов.

Выборы могут быть признаны несостоявшимися, если в них примут участие менее одной трети лиц, включенных в списки избирателей.

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Тема:
Парламентские выборы (341)

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Теги:
Андрей Нэстасе, Владимир Воронин, выборы

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