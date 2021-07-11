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Президент Молдовы Майя Санду

Санду: голосовала за парламент, с которым смогу работать

© Sputnik / Mihai Caraus
Политика
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Тема:
Парламентские выборы (349)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20210711/35448370/sandu-golosovala-za-parlament-s-kotorym-smogu-rabotat.html

Глава государства проголосовала на выборах в парламент и рассказала журналистам, чего ждет после их завершения.

КИШИНЕВ, 11 июл - Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду надеется, что после выборов в стране появится парламент, с которым другие институты смогут свободно и продуктивно работать.

Выборы в парламент Молдовы
© Sputnik / Mihai Caraus
Досрочные парламентские выборы в Молдове – 2021: прямая трансляция

"Хочу сказать, что эти выборы – про силу людей, а не политиков. Хочу мотивировать людей, верить в свои силы, потому что сегодня граждане могут освободиться от воров и выбрать честный парламент, который будет защищать интересы людей. Хочу напомнить, что именно парламент готовит законы, и выбор людей сегодня определит, за какие законы будут голосовать будущие депутаты. Я голосовала за честный парламент, вместе с которым, а также с правительством мы сможем работать на благо граждан", – заявила Санду.

Она добавила, что очень важно, чтобы будущий парламент "выбрал компетентных и честных людей для работы в правительстве, чтобы можно было трудиться на благо граждан независимо от того, на каком языке они разговаривают".

Выборы в Молдове

В воскресенье, 11 июля, в Молдове проходят досрочные парламентские выборы, на них зарегистрированы 20 политических партий, два электоральных блока и один независимый кандидат. В общей сложности на 101 депутатское кресло в парламенте страны претендует 1791 человек.

В гонке участвуют следующие политические игроки, указанные согласно порядковому номеру в избирательном бюллетене: Партия "Европу строим дома" (PACE); Партия коллективного действия — Гражданский конгресс; Блок "Ренато Усатый"; Партия "Шор"; Партия "Действие и солидарность"; Блок коммунистов и социалистов; Движение профессионалов "Speranţa — Надежда"; Демократическая партия Молдовы; Партия "Платформа "Достоинство и правда"; Партия национального единства; Партия  "Демократия дома" (Democrația Acasă); Партия "Мы" (NOI); Партия развития и консолидации Молдовы; Партия "Альянс за объединение румын" (AUR); Экологическая партия зеленых; Партия закона и справедливости; Партия "Сила народа"; Партия регионов Молдовы; Партия "Патриоты Молдовы"; "Партия Перемен"; Партия "Новый исторический выбор"; Партия трудящихся; Вячеслав Валько (независимый кандидат).

Досрочные парламентские выборы в Молдове – заявления ЦИК и явка
© Video: Comisia Electorală Centrală a Republicii Moldova
LIVE: выборы в парламент Молдовы – заявления ЦИК и явка

Согласно Кодексу о выборах минимальный порог для прохождения в парламент для партий или других общественно-политических организаций составляет 5%, для избирательного блока – 7%, а для независимых кандидатов – 2%.

По закону партии, другие общественно-политические организации, избирательные блоки и независимые кандидаты, набравшие количество голосов менее указанного выше, постановлением ЦИК исключаются из процесса распределения мандатов.

Выборы могут быть признаны несостоявшимися, если в них примут участие менее одной трети лиц, включенных в списки избирателей.

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Тема:
Парламентские выборы (349)

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Теги:
Майя Санду

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