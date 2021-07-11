Проголосовали Додон, Гросу и Кику: чего они ждут после выборов

Додон, Гросу и Кику рассказали, за что они голосовали на досрочных парламентских выборах в воскресенье.

КИШИНЕВ, 11 июл - Sputnik. Еще несколько кандидатов, зарегистрированных в электоральной гонке, пришли на участки для голосования.

Лидер Партии социалистов Игорь Додон выразил надежду, что к власти в стране придут ответственные люди.

"Сегодня важный день не только потому, что мы выбираем новый парламент, а потому, что выбираем того, кто будет управлять страной. Надеюсь, это будут ответственные и профессиональные власти, кто не отдаст руководство внешним силам. У нас долго были правые партии, у них было большинство в парламенте, и мы знаем, чем это заканчивалось. Надеюсь, что у нас будут власти, заботящиеся о стране", – сказал журналистам экс-президент.

Лидер Партии развития и консолидации Молдовы и экс-премьер Ион Кику, в свою очередь, отметил, что в этот день он думает о гражданах республики, покинувших ее пределы.

"Я голосовал за наших людей, уехавших за границу, но с разбитым сердцем и работающих там для других от зари до зари. Я проголосовал за то, чтобы они вернулись, как три года назад вернулся я к своей семье. Мне было легче забрать семью за границу, но я понимал, что надо быть здесь и работать", – заявил Кику.

Он уверен, что в Молдове можно развиваться рядом со своими детьми и родителями. Также экс-премьер отметил, что желает, чтобы в стране люди получали достойные пенсии и зарплаты.

Председатель партии "Действие и солидарность" (PAS) Игорь Гросу призвал всех голосовать в день выборов и выразил восхищение молдавскими гражданами, которые с самого утра выстроились в очереди перед избирательными участками.

"Голосовал за хорошие времена и перемены. Видел, как ранним утром собрались наши граждане в очереди к избирательным участкам. Это очень хороший пример для всех. Мы призываем всех прийти на голосование, поскольку в этот день мнение и присутствие каждого очень важно. Уверен, что люди в этот день хотят перемен", – заявил Гросу.

Выборы в Молдове

В воскресенье, 11 июля, в Молдове проходят досрочные парламентские выборы, на них зарегистрированы 20 политических партий, два электоральных блока и один независимый кандидат. В общей сложности на 101 депутатское кресло в парламенте страны претендует 1791 человек.

В гонке участвуют следующие политические игроки, указанные согласно порядковому номеру в избирательном бюллетене: Партия "Европу строим дома" (PACE); Партия коллективного действия — Гражданский конгресс; Блок "Ренато Усатый"; Партия "Шор"; Партия "Действие и солидарность"; Блок коммунистов и социалистов; Движение профессионалов "Speranţa — Надежда"; Демократическая партия Молдовы; Партия "Платформа "Достоинство и правда"; Партия национального единства; Партия "Демократия дома" (Democrația Acasă); Партия "Мы" (NOI); Партия развития и консолидации Молдовы; Партия "Альянс за объединение румын" (AUR); Экологическая партия зеленых; Партия закона и справедливости; Партия "Сила народа"; Партия регионов Молдовы; Партия "Патриоты Молдовы"; "Партия Перемен"; Партия "Новый исторический выбор"; Партия трудящихся; Вячеслав Валько (независимый кандидат).

Согласно Кодексу о выборах минимальный порог для прохождения в парламент для партий или других общественно-политических организаций составляет 5%, для избирательного блока – 7%, а для независимых кандидатов – 2%.

По закону партии, другие общественно-политические организации, избирательные блоки и независимые кандидаты, набравшие количество голосов менее указанного выше, постановлением ЦИК исключаются из процесса распределения мандатов.

Выборы могут быть признаны несостоявшимися, если в них примут участие менее одной трети лиц, включенных в списки избирателей.

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