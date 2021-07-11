Депутат Госдумы: приднестровцы голосуют спокойно, в соответствии с законом

Член Комитета по делам СНГ Государственной думы России Артем Туров присутствует в качестве наблюдателя на досрочных выборах в парламент Молдовы и отслеживает ситуацию с голосованием жителей левого берега Днестра.

КИШИНЕВ, 11 июл – Sputnik. Голосование молдавских избирателей, проживающих в Приднестровье, идет "спокойно, строго в соответствии с национальным законодательством Республики Молдова". Об этом заявил Sputnik депутат Госдумы Артем Туров.

"При этом мы видим, что на границе, перед контрольно-пропускным пунктом собрались лица, которые в ходе предыдущих избирательных кампаний уже неоднократно пытались перекрывать проезд, пытаясь не позволить приднестровцам отдать свои голоса", – заявил Туров.

По словам российского парламентария, он надеется, что правоохранительные органы Молдовы "смогут обеспечить безопасность".

Парламентские выборы в Молдове

В воскресенье, 11 июля, в Молдове проходят досрочные парламентские выборы, на них зарегистрированы 20 политических партий, два электоральных блока и один независимый кандидат. В общей сложности на 101 депутатское кресло в парламенте страны претендует 1791 человек.

В гонке участвуют следующие политические игроки, указанные согласно порядковому номеру в избирательном бюллетене: Партия "Европу строим дома" (PACE); Партия коллективного действия — Гражданский конгресс; Блок "Ренато Усатый"; Партия "Шор"; Партия "Действие и солидарность"; Блок коммунистов и социалистов; Движение профессионалов "Speranţa — Надежда"; Демократическая партия Молдовы; Партия "Платформа "Достоинство и правда"; Партия национального единства; Партия "Демократия дома" (Democrația Acasă); Партия "Мы" (NOI); Партия развития и консолидации Молдовы; Партия "Альянс за объединение румын" (AUR); Экологическая партия зеленых; Партия закона и справедливости; Партия "Сила народа"; Партия регионов Молдовы; Партия "Патриоты Молдовы"; "Партия Перемен"; Партия "Новый исторический выбор"; Партия трудящихся; Вячеслав Валько (независимый кандидат).

Согласно Кодексу о выбора, минимальный порог для прохождения в парламент для партий или других общественно-политических организаций составляет 5%, для избирательного блока – 7%, а для независимых кандидатов – 2%.

По закону партии, другие общественно-политические организации, избирательные блоки и независимые кандидаты, набравшие количество голосов менее указанного выше, постановлением ЦИК исключаются из процесса распределения мандатов.

Выборы могут быть признаны несостоявшимися, если в них примут участие менее одной трети лиц, включенных в списки избирателей.

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