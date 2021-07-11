Депутат Госдумы: приднестровцы голосуют спокойно, в соответствии с законом

КИШИНЕВ, 11 июл – Sputnik. Голосование молдавских избирателей, проживающих в Приднестровье, идет "спокойно, строго в соответствии с национальным законодательством Республики Молдова". Об этом заявил Sputnik депутат Госдумы Артем Туров.
"При этом мы видим, что на границе, перед контрольно-пропускным пунктом собрались лица, которые в ходе предыдущих избирательных кампаний уже неоднократно пытались перекрывать проезд, пытаясь не позволить приднестровцам отдать свои голоса", – заявил Туров.
По словам российского парламентария, он надеется, что правоохранительные органы Молдовы "смогут обеспечить безопасность".
Парламентские выборы в Молдове
В воскресенье, 11 июля, в Молдове проходят досрочные парламентские выборы, на них зарегистрированы 20 политических партий, два электоральных блока и один независимый кандидат. В общей сложности на 101 депутатское кресло в парламенте страны претендует 1791 человек.
Согласно Кодексу о выбора, минимальный порог для прохождения в парламент для партий или других общественно-политических организаций составляет 5%, для избирательного блока – 7%, а для независимых кандидатов – 2%.
По закону партии, другие общественно-политические организации, избирательные блоки и независимые кандидаты, набравшие количество голосов менее указанного выше, постановлением ЦИК исключаются из процесса распределения мандатов.
Выборы могут быть признаны несостоявшимися, если в них примут участие менее одной трети лиц, включенных в списки избирателей.
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