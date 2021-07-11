Вице-премьер по реинтеграции Ольга Чеботарь посетила Варницу

КИШИНЕВ, 11 июл – Sputnik. Вице-премьер - министр по реинтеграции Ольга Чеботарь прибыла в воскресенье, 11 июля, в Варницу, чтобы убедиться в том, что жители Приднестровья могут голосовать в спокойной обстановке. Об этом она написала на своей странице в Facebook.
"Я совершила короткий визит в село Варница, чтобы убедиться на месте в том, что ситуация стабильна и нет факторов напряжения. В то же время у нас была возможность обсудить существующие вопросы в этой области с ответственными за поддержание общественного порядка", — сообщила Чеботарь в Facebook.
Парламентские выборы в Молдове
В воскресенье, 11 июля, в Молдове проходят досрочные парламентские выборы, на них зарегистрированы 20 политических партий, два электоральных блока и один независимый кандидат. В общей сложности на 101 депутатское кресло в парламенте страны претендует 1791 человек.
Согласно Кодексу о выбора минимальный порог для прохождения в парламент для партий или других общественно-политических организаций составляет 5%, для избирательного блока – 7%, а для независимых кандидатов – 2%.
По закону партии, другие общественно-политические организации, избирательные блоки и независимые кандидаты, набравшие количество голосов менее указанного выше, постановлением ЦИК исключаются из процесса распределения мандатов.
Выборы могут быть признаны несостоявшимися, если в них примут участие менее одной трети лиц, включенных в списки избирателей.
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