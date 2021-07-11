ЦИК: голосование проходит без серьезных инцидентов

В Центральной избирательной комиссии провели очередной брифинг, на котором обнародовали актуальную информацию о процессе голосования в стране и за рубежом.

КИШИНЕВ, 11 июл – Sputnik. Голосование по-прежнему проходит в спокойном режиме. Серьезных нарушений не выявлено. К 19.00 в Молдове проголосовало более 1,3 миллиона человек, или 43% избирателей. Об этом на брифинге в ЦИК заявил глава учреждения Дорин Чимил.

"Избирательный процесс проходит спокойно. Серьезных инцидентов не выявлено. Участки в Токио и Пекине уже завершили свою работу", - заявил Чимил.

По данным ЦИК, из общего числа пришедших на выборы около 176 тысяч человек проголосовало за рубежом и еще около 30 тысяч - в Приднестровском регионе.

Следующий брифинг ЦИК проведет в 22.00, когда будут обнародованы первые результаты выборов.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova