ЦИК: голосование проходит без серьезных инцидентов

КИШИНЕВ, 11 июл – Sputnik. Голосование по-прежнему проходит в спокойном режиме. Серьезных нарушений не выявлено. К 19.00 в Молдове проголосовало более 1,3 миллиона человек, или 43% избирателей. Об этом на брифинге в ЦИК заявил глава учреждения Дорин Чимил.
"Избирательный процесс проходит спокойно. Серьезных инцидентов не выявлено. Участки в Токио и Пекине уже завершили свою работу", - заявил Чимил.
По данным ЦИК, из общего числа пришедших на выборы около 176 тысяч человек проголосовало за рубежом и еще около 30 тысяч - в Приднестровском регионе.
Следующий брифинг ЦИК проведет в 22.00, когда будут обнародованы первые результаты выборов.
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