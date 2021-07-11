Наблюдатели – о том, как проходило голосование в Приднестровье и за рубежом

Ход досрочных парламентских выборов в Молдове обсудили в пресс-центре Sputnik Молдова с наблюдателями на избирательных участках в приднестровском регионе и за рубежом.

КИШИНЕВ, 11 июл – Sputnik. Международные наблюдатели внимательно следят за ходом выборов в Приднестровье и за рубежом.

Ярослав Нилов, депутат Государственной Думы РФ, который также присутствовал в качестве наблюдателя и на президентских выборах в Молдове, сравнил нынешнюю ситуацию на избирательных участках в Приднестровье с той, что была на предыдущих выборах.

"Я имел возможность наблюдать за выборами, когда избирали президента республики и находился в Варнице. Там был серьезный конфликт, это была точка напряжения, и, слава Богу, благодаря общим усилиям, повторить такое не получилось у тех лиц, которые хотели бы вызвать определенную напряженность во время избирательной кампании" – отметил депутат Госдумы.

Нилов обратил внимание на то, что на нынешних выборах ситуация кардинально изменилась и провокационных действий, которые были ране больше нет. Активисты, которые присутствуют на избирательных участках в Приднестровье больше заняты тем, что ищут "черную кошку в темной комнате" – пытаются выяснить, есть ли подвоз избирателей, выявить нарушения. Тем не менее официальных жалоб от них не поступало.

В целом депутат Госдумы отметил высокий уровень проведения досрочных парламентских выборов в Молдове. В том числе соблюдение противоэпидемиологических норм на избирательных участках, а также организацию проверки возможности повторного голосования избирателем, на механизм которой депутат рекомендовал обратить внимание и российской ЦИК.

"Перед тем, как получить бюллетень, избиратель проходит некую проверку, его проверяют в базе данных во избежание повторного голосования: голосовал, не голосовал, зарегистрирован ли. У избирателей также есть специальный вкладыш в паспорте, на котором делается отметка о голосовании", – рассказал Нилов.

Международный наблюдатель в Германии Анатолий Бояшов рассказал о том, как голосовали представитили диаспоры Молдовы в Германии.

"Люди приходят семьями, прямо с детьми. Большинство настроены оптимистично. Применены все меры, для предотвращения распространения коронавируса" – рассказал наблюдатель.

Бояшов также отметил, что никаких отрицательных суждений относительно какого-либо государства, агитации за какой-либо геополитических выбор не было.

© Video: Sputnik / Facebook/Dorin Chirtoacă / Facebook/Tatiana Nogailic / Facebook/ Partidul Acțiune și Solidaritate / Facebook/Ambasada Republicii Moldova în Irlanda Как голосовала диаспора на парламентских выборах в Молдове

В воскресенье, 11 июля, в Молдове проходят досрочные парламентские выборы, на них зарегистрированы 20 политических партий, два электоральных блока и один независимый кандидат. В общей сложности на 101 депутатское кресло в парламенте страны претендует 1791 человек.

В гонке участвуют следующие политические игроки, указанные согласно порядковому номеру в избирательном бюллетене: Партия "Европу строим дома" (PACE); Партия коллективного действия — Гражданский конгресс; Блок "Ренато Усатый"; Партия "Шор"; Партия "Действие и солидарность"; Блок коммунистов и социалистов; Движение профессионалов "Speranţa — Надежда"; Демократическая партия Молдовы; Партия "Платформа "Достоинство и правда"; Партия национального единства; Партия "Демократия дома" (Democrația Acasă); Партия "Мы" (NOI); Партия развития и консолидации Молдовы; Партия "Альянс за объединение румын" (AUR); Экологическая партия зеленых; Партия закона и справедливости; Партия "Сила народа"; Партия регионов Молдовы; Партия "Патриоты Молдовы"; "Партия Перемен"; Партия "Новый исторический выбор"; Партия трудящихся; Вячеслав Валько (независимый кандидат).

Согласно Кодексу о выборах, минимальный порог для прохождения в парламент для партий или других общественно-политических организаций составляет 5%, для избирательного блока – 7%, а для независимых кандидатов – 2%.

По закону партии, другие общественно-политические организации, избирательные блоки и независимые кандидаты, набравшие количество голосов менее указанного выше, постановлением ЦИК исключаются из процесса распределения мандатов.

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