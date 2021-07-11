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Выборы в парламент Молдовы 2021

Игорь Додон: стране не нужен новый политический кризис

© Photo : Miroslav Rotari
Политика
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Тема:
Парламентские выборы (372)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20210711/35469091/Igor-Dodon-strane-ne-nuzhen-novyy-politicheskiy-krizis.html

Лидер Партии социалистов Игорь Додон выступил с брифингом по завершению голосования внутри страны.

КИШИНЕВ, 11 июл - Sputnik. Молдове необходима стабильность, а не новый политический кризис. Об этом во время брифинга по итогам дня досрочных парламентских выборов заявил председатель Партии социалистов Игорь Додон.

"В первую очередь, граждане, спасибо за активное участие в выборах. Граждане были активны. Искренне благодарю за то, что вы показали, что можете выбрать достойных людей", — заяивл Додон

Он также поблагодарил партийных активистов, заявил, что у социалистов в этой кампании - хороший результат.

Игорь Додон поблагодарил и коллег по блоку — Партию коммунистов.

"Надеюсь, мы будем работать вместе и в парламенте", — заявил додон

Также игорь Додон заявил, что теперь в стране необходима стабильность, нужно правительство.

"Нам не нужен политический кризис. Нам не нужен роспуск парламента. Стране нужна стабильность", — заявил Додон.

Выборы в Молдове

В воскресенье, 11 июля, в Молдове прошли досрочные парламентские выборы, на них зарегистрированы 20 политических партий, два электоральных блока и один независимый кандидат. В общей сложности на 101 депутатское кресло в парламенте страны претендует 1791 человек.

В гонке участвовали следующие политические игроки, указанные согласно порядковому номеру в избирательном бюллетене: Партия "Европу строим дома" (PACE); Партия коллективного действия — Гражданский конгресс; Блок "Ренато Усатый"; Партия "Шор"; Партия "Действие и солидарность"; Блок коммунистов и социалистов; Движение профессионалов "Speranţa — Надежда"; Демократическая партия Молдовы; Партия "Платформа "Достоинство и правда"; Партия национального единства; Партия  "Демократия дома" (Democrația Acasă); Партия "Мы" (NOI); Партия развития и консолидации Молдовы; Партия "Альянс за объединение румын" (AUR); Экологическая партия зеленых; Партия закона и справедливости; Партия "Сила народа"; Партия регионов Молдовы; Партия "Патриоты Молдовы"; "Партия Перемен"; Партия "Новый исторический выбор"; Партия трудящихся; Вячеслав Валько (независимый кандидат).

Выборы в парламент Молдовы
© Sputnik / Mihai Caraus
Проголосовали Додон, Гросу и Кику: чего они ждут после выборов

Согласно Кодексу о выборах минимальный порог для прохождения в парламент для партий или других общественно-политических организаций составляет 5%, для избирательного блока – 7%, а для независимых кандидатов – 2%.

По закону партии, другие общественно-политические организации, избирательные блоки и независимые кандидаты, набравшие количество голосов менее указанного выше, постановлением ЦИК исключаются из процесса распределения мандатов. 

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Тема:
Парламентские выборы (372)
Теги:
ПСРМ, Молдова, досрочные парламентские выборы

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