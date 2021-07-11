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Лидер PAS Игорь Гросу

Лидер PAS: благодарю всех, кто проголосовал за лучшее будущее

© Sputnik / Mihai Caraus
Политика
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Тема:
Парламентские выборы (372)
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Sputnik Молдова
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Председатель партии "Действие и солидарность" (PAS) поблагодарил "всех кто проголосовал за лучшее будущее у нас дома".

КИШИНЕВ, 11 июл - Sputnik. Глава PAS Игорь Гросу призвал сотрудников компетентных органов защитить результаты народного голосования и не дать "украсть выборы". Об этом он заявил на брифинге по итогам голосования. 

Выборы в парламент Молдовы 2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Досрочные парламентские выборы в Молдове – 2021: прямая трансляция

Игорь Гросу поблагодарил граждан за активное участие в выборах, вне зависимости от места, где они голосовали: в Кишиневе, в регионах или за границей.

"Хочу отметить, что этот результат был получен, несмотря на все преграды. Это была грязная кампания. Мы видели результаты опроса, но лучший опрос - это результат выборов", — сказал глава PAS.

Гросу попросил сотрудников правоохранительных и избирательных органов проявить максимальную бдительность и защитить голосование граждан.

"Я надеюсь, что мы с вами будем гордиться своим выбором и что будущие четыре года будут хорошими для всей страны", — обратился к гражданам  Игорь Гросу на русском языке.

Выборы в Молдове

В воскресенье, 11 июля, в Молдове прошли досрочные парламентские выборы, на них были зарегистрированы 20 политических партий, два электоральных блока и один независимый кандидат. В общей сложности на 101 депутатское кресло в парламенте страны претендует 1791 человек.

В гонке участвовали следующие политические игроки, указанные согласно порядковому номеру в избирательном бюллетене: Партия "Европу строим дома" (PACE); Партия коллективного действия — Гражданский конгресс; Блок "Ренато Усатый"; Партия "Шор"; Партия "Действие и солидарность"; Блок коммунистов и социалистов; Движение профессионалов "Speranţa — Надежда"; Демократическая партия Молдовы; Партия "Платформа "Достоинство и правда"; Партия национального единства; Партия  "Демократия дома" (Democrația Acasă); Партия "Мы" (NOI); Партия развития и консолидации Молдовы; Партия "Альянс за объединение румын" (AUR); Экологическая партия зеленых; Партия закона и справедливости; Партия "Сила народа"; Партия регионов Молдовы; Партия "Патриоты Молдовы"; "Партия Перемен"; Партия "Новый исторический выбор"; Партия трудящихся; Вячеслав Валько (независимый кандидат).

Выборы в парламент Молдовы
© Sputnik / Mihai Caraus
Проголосовали Додон, Гросу и Кику: чего они ждут после выборов

Согласно Кодексу о выборах минимальный порог для прохождения в парламент для партий или других общественно-политических организаций составляет 5%, для избирательного блока – 7%, а для независимых кандидатов – 2%.

По закону партии, другие общественно-политические организации, избирательные блоки и независимые кандидаты, набравшие количество голосов менее указанного выше, постановлением ЦИК исключаются из процесса распределения мандатов. 

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Тема:
Парламентские выборы (372)

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Теги:
выборы, PAS

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