Обработано 80% протоколов: как проголосовала Молдова на выборах

КИШИНЕВ, 11 июл - Sputnik. В парламент Молдовы в почти стопроцентной вероятностью проходят только три партии: Партия "Действие и солидарность" с результатом 47,10%, Блок коммунистов и социалистов – 31,04% и партия "Шор" – 6,89%. Все результаты представлены по результатам обработки 80% протоколов с избирательных участков.

Четвертое место занимает Блок "Ренато Усатый" – 4,33%, на пятом Партия "Платформа "Достоинство и правда" с 2,45%, за ней следует Демпартия с 2,16%.

Седьмая – Партия "Европу строим дома" (PACE) - 1,33%, восьмая – "Демократия дома" – 1,27%, за ней – Партия коллективного действия – Гражданский конгресс – 0,84%.

Следом идет Партия развития и консолидации Молдовы – 0,47%, "Альянс за объединение румын" (AUR) – 0,46%, Партия национального единства – 0,43%, Движение профессионалов "Speranţa – Надежда" – 0,22%, Вячеслав Валько (независимый кандидат) – 0,18%, "Партия Перемен" – 0,16%.

Согласно Кодексу о выборах минимальный порог для прохождения в парламент для партий или других общественно-политических организаций составляет 5%, для избирательного блока – 7%, а для независимых кандидатов – 2%.

По закону партии, другие общественно-политические организации, избирательные блоки и независимые кандидаты, набравшие количество голосов менее указанного выше, постановлением ЦИК исключаются из процесса распределения мандатов.

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