Майя Санду поблагодарила граждан за голосование: "Поздравляю, Молдова"

Демократия в Молдове еще молода, но пример тех, кто в стране или в диаспоре преодолел все препятствия, чтобы идти на избирательные участки, дает повод верить в то, что мы добьемся успеха, заявила президент Майя Санду по итогам выборов в Молдове.

КИШИНЕВ, 11 июл - Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду выразила надежду, что в Молдове наконец закончится тяжелая эпоха, а люди должны как можно быстрее почувствовать эффект от работы нового парламента. Об этом глава государства написала в своем Facebook.

"Люди должны как можно скорее ощутить преимущества парламента и правительства, которые действительно заботятся о проблемах людей", – говорится в послании президента.

Энергию голосования, по словам президента, необходимо использовать, чтобы изменить Молдову и превратить ее в страну, из которой не только не уезжают, но и возвращаются.

"Как президент я хочу работать с честным и компетентным правительством, чтобы объединить общество и поставить интересы граждан во главу угла", – заявила Санду.

Отметим, по итогам обработки 88% протоколов с избирательных участков пропрезидентская партия "Действие и солидарность" (PAS) получает 47% голосов и имеет шансы получить абсолютное большинство мест в парламенте.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova7