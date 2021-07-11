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Выборы в парламент Молдовы 2021

Майя Санду поблагодарила граждан за голосование: "Поздравляю, Молдова"

© Sputnik / Mihai Caraus
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20210711/35476416/sandu-poblagodarila-grazhdan-zagolosovanie-pozdravlyayu-moldova.html

Демократия в Молдове еще молода, но пример тех, кто в стране или в диаспоре преодолел все препятствия, чтобы идти на избирательные участки, дает повод верить в то, что мы добьемся успеха, заявила президент Майя Санду по итогам выборов в Молдове.

КИШИНЕВ, 11 июл - Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду выразила надежду, что в Молдове наконец закончится тяжелая эпоха, а люди должны как можно быстрее почувствовать эффект от работы нового парламента. Об этом глава государства написала в своем Facebook.

"Люди должны как можно скорее ощутить преимущества парламента и правительства, которые действительно заботятся о проблемах людей", – говорится в послании президента.

Энергию голосования, по словам президента, необходимо использовать, чтобы изменить Молдову и превратить ее в страну, из которой не только не уезжают, но и возвращаются. 

"Как президент я хочу работать с честным и компетентным правительством, чтобы объединить общество и поставить интересы граждан во главу угла", – заявила Санду.

Отметим, по итогам обработки 88% протоколов с избирательных участков пропрезидентская партия "Действие и солидарность" (PAS) получает 47% голосов и имеет шансы получить абсолютное большинство мест в парламенте.

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Теги:
Санду, выборы

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