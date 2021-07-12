Как в Молдове прошли парламентские выборы: результаты и реакции

В Молдове завершился процесс голосования на парламентских выборах 11 июля. Как проходил день голосования, какие партии пройдут в парламент и каковы первые реакции на эти результаты, – все это читайте в обзоре Sputnik Молдова.

КИШИНЕВ, 12 июл – Sputnik. Граждане Молдовы 11 июля выбирали парламент XI созыва. Главными соперниками предвыборной гонки и, соответственно, фаворитами текущих выборов были пропрезидентская партия "Действие и солидарность" (PAS) и Избирательный блок коммунистов и социалистов, а главными темами для выборов были, как и прежде, голосование за рубежом и на участках для жителей приднестровского региона.

Чем запомнился день выборов

Основные взгляды журналистов и неравнодушных граждан в день выборов были прикованы к ситуации в Варнице, где, как и во время президентских выборов, собрались сторонники правых партий, намеревающиеся противостоять организованному прибытию избирателей на участки.

В полиции также прокомментировали информацию о "плате за голоса" в Варнице. Там сообщили, что информация, которая распространяется в соцсетях и в прессе о якобы предложении в 25 долларов или 500 рублей за голос, не подтвердилась.

В целом обстановка в Варнице была относительно спокойной. В отличие от президентских выборов 2020 года, серьезных стычек и провокаций не наблюдалось.

Никаких проблем и нарушений на участках в Варнице не выявили и наблюдатели. Об этом в комментарии Sputnik Молдова в том числе рассказывал участник наблюдательной миссии из РФ, заместитель председателя комитета Государственной думы Федерального собрания России по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественникам Казбек Тайсаев.

Избирательные участки для голосования на досрочных парламентских выборах открылись по всей Молдове в 07.00, одними из первых к урнам для голосования пришли глава государства, председатель парламента, премьер-министр и главы политических партий, участвующих в гонке за депутатские мандаты.

Председатель Партии социалистов Игорь Додон после голосования заявил, что Молдове необходима стабильность, а не новый политический кризис.

Президент Молдовы Майя Санду выразила надежду, что после выборов в стране появится парламент, с которым другие институты смогут свободно и продуктивно работать.

Врио премьер-министра Аурелиу Чокой проголосовал за интеллигентную, развитую и современную Молдову.

Явка

В целом день голосования был небогат на события, голосование проходило спокойно, без существенных инцидентов. Это отмечали и многочисленные наблюдатели и Центризбирком.

Ожидаемо высокой оказалась явка на зарубежных участках. Всего за границей проголосовало почти 210 тысяч граждан. Однако рекорд, установленный во втором туре президентских выборов 2020 года побить все же не удалось, когда к зарубежным участкам явились 260 тысяч граждан Молдовы.

Явка по стране также была на уровне. Всего в выборах приняло участие более 1 миллиона 475 тысяч граждан или 48,3% внесенных в списки избирателей. Это выше чем в первом туре предыдущих президентских выборов, но меньше чем на предыдущих парламентских: тогда в выборах приняло участие 50,56% граждан.

Первые результаты

Избирательные комиссии на территории Молдовы в большинстве случаев завершили подсчет голосов уже к полуночи. А первые результаты ЦИК обнародовал в 22.00.

С первых минут стало ясно, что в парламент Молдовы с наибольшей долей вероятности проходят только три партии: Партия "Действие и солидарность" с результатом больше 48%, Блок коммунистов и социалистов — 30,5% и партия "Шор" — 6,4%. Все результаты представлены по результатам обработки 95% протоколов с избирательных участков.

Четвертое место занимает Блок "Ренато Усатый" — 4,30%, на пятом — Партия "Платформа "Достоинство и правда" с 2,41%, за ней следует Демпартия с 2%.

© Sputnik / Vadim Rusu Досрочные парламентские выборы в Молдове 2021 все партии

Седьмая — Партия "Европу строим дома" (PACE) — 1,31%, восьмая — "Демократия дома" — 1,28%, за ней — Партия коллективного действия — Гражданский конгресс — 0,85%.

Все остальные партии по итогам 95% набрали меньше 0,5%.

Первые реакции на результаты выборов не заставили себя ждать.

Игорь Гросу поблагодарил граждан за активное участие в выборах, вне зависимости от места, где они голосовали: в Кишиневе, в регионах или за границей.

Президент Молдовы Майя Санду с плохо скрываемым ликованием выразила надежду, что в Молдове наконец закончится тяжелая эпоха, а люди должны как можно быстрее почувствовать эффект от работы нового парламента.

В Партии социалистов сдержанно заявили, что партия собирает нарушения с избирательных участков и в понедельник объявит о своих дальнейших действиях.

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