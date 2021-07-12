Обработано 99,86% протоколов: свежие результаты

Голоса продолжают считать только на участках за границей. По предварительным данным, в парламент проходят три электоральных конкурента.

КИШИНЕВ, 12 июл - Sputnik. После обработки 99,86% протоколов с 2147 избирательных участков Партия "Действие и солидарность" (PAS) получает 52,72% голосов. В высший законодательный орган республики также проходят Блок коммунистов и социалистов – 27,24% и Партия "Шор" – 5,75%.

Остальные конкуренты не преодолевают необходимый для попадания в парламент порог. Четвертое место занимает Блок "Ренато Усатый" – 4,10%, на пятом – Партия "Платформа "Достоинство и правда" с 2,33%, за ней следует Демпартия с 1,81%.

Седьмая – "Демократия дома" – 1,45%, восьмая – Партия "Европу строим дома" (PACE) – 1,28%, далее – Партия коллективного действия "Гражданский конгресс" – 0,77%.

Следом идут "Альянс за объединение румын" (AUR) – 0,49%, Партия национального единства – 0,45%, Партия развития и консолидации Молдовы – 0,43%, Движение профессионалов "Speranţa – Надежда" – 0,19%, Вячеслав Валько (независимый кандидат) – 0,17%, "Партия Перемен" – 0,17%.

Согласно Кодексу о выборах минимальный порог для прохождения в парламент для партий или других общественно-политических организаций составляет 5%, для избирательного блока – 7%, а для независимых кандидатов – 2%.

По закону партии, другие общественно-политические организации, избирательные блоки и независимые кандидаты, набравшие количество голосов менее указанного выше, постановлением ЦИК исключаются из процесса распределения мандатов.

Досрочные парламентские выборы прошли в Молдове 11 июля. Явка составила 48,41% (1 477 504 человека).

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