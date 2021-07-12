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Подсчет голосов на досрочных парламентских выборах в Молдове-2021

Предварительные итоги парламентских выборов: обработано 100% протоколов

© Sputnik / Mihai Caraus
Политика
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Sputnik Молдова
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Голоса подсчитали и на всех участках за границей. По предварительным данным, в парламент проходят три электоральных конкурента.

КИШИНЕВ, 12 июл - Sputnik. После обработки 100% протоколов с 2150 избирательных участков Партия "Действие и солидарность" (PAS) получает 52,80% голосов. В высший законодательный орган республики также проходят Блок коммунистов и социалистов – 27,17% и Партия "Шор" – 5,74%.

Остальные конкуренты не преодолевают необходимый для попадания в парламент порог. 

Подсчет голосов на досрочных парламентских выборах в Молдове-2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Итоги парламентских выборов в Молдове: прямая трансляция

Согласно Кодексу о выборах минимальный порог для прохождения в парламент для партий или других общественно-политических организаций составляет 5%, для избирательного блока – 7%, а для независимых кандидатов – 2%.

По закону партии, другие общественно-политические организации, избирательные блоки и независимые кандидаты, набравшие количество голосов менее указанного выше, постановлением ЦИК исключаются из процесса распределения мандатов.

Досрочные парламентские выборы прошли в Молдове 11 июля. По состоянию на 13.29 12 июля явка составила 48,41% (1 477 574 человека).

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