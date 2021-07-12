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Распределение мест в парламенте: сколько мандатов получат партии

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Тема:
Парламентские выборы (383)
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Распределение мест в парламенте
© Sputnik / Vadim Rusu
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20210712/35482838/skolko-mandatov-poluchat-partii-v-parlamente-posle-vyborov.html

По предварительным данным, в парламент нового созыва пройдут три политических формирования: как они поделят мандаты депутатов.

После обработки 99,95% протоколов с 2149 избирательных участков Партия "Действие и солидарность" (PAS) получает 52,74% голосов. В высший законодательный орган республики также проходят Блок коммунистов и социалистов – 27,22% и Партия "Шор" – 5,75%.

Подсчет голосов на досрочных парламентских выборах в Молдове-2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Итоги парламентских выборов в Молдове: прямая трансляция

Остальные конкуренты не преодолевают необходимый для попадания в парламент порог. 

Смотрите в инфографике Sputnik Молдова, как распределятся мандаты в парламенте между этими партиями.

Согласно Кодексу о выборах минимальный порог для прохождения в парламент для партий или других общественно-политических организаций составляет 5%, для избирательного блока – 7%, а для независимых кандидатов – 2%.

По закону партии, другие общественно-политические организации, избирательные блоки и независимые кандидаты, набравшие количество голосов менее указанного выше, постановлением ЦИК исключаются из процесса распределения мандатов.

Досрочные парламентские выборы прошли в Молдове 11 июля. Явка составила 48,41% (1 477 574 человека).

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Тема:
Парламентские выборы (383)

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Теги:
парламент, Молдова, выборы

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