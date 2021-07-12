Наблюдатели СНГ о выборах: не было нарушений, способных повлиять на результаты

Наблюдатели от Содружества Независимых Государств подвели итоги своей работы во время избирательной кампании в Молдове.

КИШИНЕВ, 12 июл - Sputnik. Досрочные парламентские выборы в Молдове были открытыми, конкурентными и гласными, заявил глава наблюдательной миссии СНГ, генсек Совета Межпарламентской Ассамблеи СНГ Дмитрий Кобицкий.

По его словам, эксперты наблюдательной миссии находились в Молдове с 24 июня 2021 года и могли свободно и беспрепятственно выполнять свою работу, а также соблюдая принцип невмешательства в избирательный процесс и уважая суверенитет молдавского государства.

"Положения избирательного кодекса Молдовы соответствует международным стандартам демократических выборов. Была обеспечена возможность конституционного права на голос граждан за рубежом, а также проживающих на территории Приднестровья", - уточнил Кобицкий.

По данным Кобицкого, Центральная избирательная комиссия Молдовы (ЦИК) провела необходимую организационную и практическую часть подготовки выборов: подготовлены все специалисты, участвующие в процессе, своевременно зарегистрировано большое количество кандидатов, что обеспечило выбор молдавским гражданам.

"Агитационная кампания характеризовалась острым соперничеством конкурентов. Наблюдатели отмечают, что не всегда при этом соблюдалась культура общения и этические нормы. Считаем, что принятые меры ЦИК обеспечили равные и свободные условия для агитации. СМИ подробно информировали общество о прохождении избирательной кампании", - добавил глава наблюдательной миссии СНГ.

По его информации, в день выборов, 11 июля 2021 года, представители миссии посетили 452 избирательных участка в районах республики, Кишиневе, а также еще ы нескольких странах. В результате эксперты не зафиксировали серьезных нарушений и инцидентов, кроме того, соблюдались все эпидемиологические нормы.

"Наблюдатели присутствовали и при подсчете голосов и отмечают, что все происходило по избирательному кодексу. Наблюдатели СНГ не зафиксировали нарушений, которые могли бы повлиять на результаты выборов", - заключил Кобицкий.

Напомним, в составе миссии аккредитованы 130 наблюдателей — представители Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана.

Наблюдатели от СНГ работают на выборах в Молдове по приглашению председателя ЦИК Республики Молдова Дорина Чимила.

Выборы в Молдове

В воскресенье, 11 июля, в Молдове прошли досрочные парламентские выборы. Явка составила 48,41% (1 477 574 человека).

После обработки 99,95% протоколов с 2149 избирательных участков Партия "Действие и солидарность" (PAS) получает 52,74% голосов. В высший законодательный орган республики также проходят Блок коммунистов и социалистов – 27,22% и Партия "Шор" – 5,75%.

Остальные конкуренты не преодолевают необходимый для попадания в парламент порог.

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