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Игорь Гросу

Гросу: мы готовы представить план управления страной на ближайшие четыре года

© Sputnik / Mihai Caraus
Политика
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Тема:
Парламентские выборы (383)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20210712/35484861/Grosu-my-gotovy-predstavit-plan-upravleniya-stranoy-na-blizhayshie-chetyre-goda.html

Председатель лидирующей партии по предварительным итогам парламентских выборов выступил с первыми заявлениями после обработки большей части протоколов.

КИШИНЕВ, 12 июл - Sputnik. Мы постараемся как можно быстрее создать профессиональное и эффективное правительство в Молдове, которое сможет решать срочные проблемы. Такое заявление сделал лидер Партии "Действие и солидарность". 

"Ждем утверждения результатов выборов от Конституционного суда и желаем, чтобы как можно скорее началась работа нового парламента. Мы готовы представить обществу план управления страной на следующие четыре года", - уточнил Гросу.

Выборы в Молдове

В воскресенье, 11 июля, в Молдове прошли досрочные парламентские выборы. Явка составила 48,41% (1 477 574 человека).

После обработки 99,95% протоколов с 2149 избирательных участков Партия "Действие и солидарность" (PAS) получает 52,74% голосов. В высший законодательный орган республики также проходят Блок коммунистов и социалистов – 27,22% и Партия "Шор" – 5,75%.

Остальные конкуренты не преодолевают необходимый для попадания в парламент порог. 

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Тема:
Парламентские выборы (383)

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Выборы в парламент Молдовы 2021
Фото: первые лица страны проголосовали на досрочных выборах в парламент
В Молдове прошли досрочные парламентские выборы
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Обработка протоколов 99,53%
Предварительные итоги выборов в парламент Молдовы

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