Гросу: мы готовы представить план управления страной на ближайшие четыре года

Председатель лидирующей партии по предварительным итогам парламентских выборов выступил с первыми заявлениями после обработки большей части протоколов.

КИШИНЕВ, 12 июл - Sputnik. Мы постараемся как можно быстрее создать профессиональное и эффективное правительство в Молдове, которое сможет решать срочные проблемы. Такое заявление сделал лидер Партии "Действие и солидарность".

"Ждем утверждения результатов выборов от Конституционного суда и желаем, чтобы как можно скорее началась работа нового парламента. Мы готовы представить обществу план управления страной на следующие четыре года", - уточнил Гросу.

Выборы в Молдове

В воскресенье, 11 июля, в Молдове прошли досрочные парламентские выборы. Явка составила 48,41% (1 477 574 человека).

После обработки 99,95% протоколов с 2149 избирательных участков Партия "Действие и солидарность" (PAS) получает 52,74% голосов. В высший законодательный орган республики также проходят Блок коммунистов и социалистов – 27,22% и Партия "Шор" – 5,75%.

Остальные конкуренты не преодолевают необходимый для попадания в парламент порог.

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