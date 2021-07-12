Додон: мы уходим в оппозицию и проследим за выполнением обещаний PAS

Игорь Додон заявил, что признает результаты выборов и считает их демократическими, поэтому ПСРМ уйдет в оппозицию.

КИШИНЕВ, 12 июл - Sputnik. Лидер Партии социалистов (ПСРМ) Игорь Додон объявил об уходе его политического формирования в оппозицию.

"Мы уходим в оппозицию, очень подготовленную, профессиональную и ответственную. Мы внимательно будем следить, как наши конкуренты будут выполнять свои обещания", - заявил Додон в ходе брифинга в понедельник.

По его словам, члены его партии уже готовят законодательные инициативы, которые представят к голосованию в новом парламенте: некоторые касаются обещаний избирательного блока ПСРМ и Партии коммунистов, а некоторые - по обещаниям Партии "Действие и солидарность" (PAS).

"Это демократия, когда меняются те, кто руководит страной, одна партия уходит в оппозицию, а другая - во власть. Мы принимаем результат как демократический. Люди хотели перемен, и они их получили. Поздравляю партию "Действие и солидарность" и президента Майю Санду, начиная с сегодняшнего дня у нее вся власть: парламент, правительство, администрация президента и Конституционный суд. Искренне поздравляю и желаю успеха", - уточнил Додон.

Также лидер ПСРМ призвал создать в Молдове новое правительство как можно быстрее.

Помимо этого, Додон заверил, что его партия будет "стоять на страже государственности и целостности страны".

Также он рассказал, что провел беседу с Ворониным по телефону, а в ближайшее время они встретятся и примут некоторые решения. В то же время Додон заверил, что блок ПКРМ-ПСРМ останется и после утверждения результатов выбора.

Лидер ПСРМ также объяснил, почему избирательный блок не объявил новые протесты, как представители этих двух партий заявляли ранее.

"Сейчас выводить людей смысла нет. Сейчас не время протестов. Люди устали от протестов, люди устали от политики" , - подчеркнул Додон.

Выборы в Молдове

В воскресенье, 11 июля, в Молдове прошли досрочные парламентские выборы. Явка составила 48,41% (1 477 574 человека).

После обработки 99,95% протоколов с 2149 избирательных участков Партия "Действие и солидарность" (PAS) получает 52,74% голосов. В высший законодательный орган республики также проходят Блок коммунистов и социалистов – 27,22% и Партия "Шор" – 5,75%.

Остальные конкуренты не преодолевают необходимый для попадания в парламент порог.

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