Додон: надеемся, новая власть не испортит отношений с Россией

Председатель ПСРМ рассказал, что может произойти с молдавско-российскими отношениями после прихода новой власти.

КИШИНЕВ, 12 июл - Sputnik. Лидер Партии социалистов (ПСРМ) Игорь Додон высказался об отношениях Молдовы и России после утверждения результатов досрочных парламентских выборов в стране.

По мнению Додона, "с приходом новой власти период хороших отношений молдавского государства с РФ, к сожалению, может подойти к концу".

"Надеюсь, что нынешнему президенту, а также ее коллегам в парламенте и будущем правительстве хватит ума, чтобы не довести ситуацию с Россией до того, что было в 2013-2015 годах. Тогда мы остались и без рынка сбыта, и высылали дипломатов, и так далее", - уточнил Додон.

По его словам, все зависит от того, какова будет окончательная позиция PAS по этому вопросу после выборов.

"Если это будет позиция внешних игроков, если Молдову попытаются присоединить к санкциям против России по требованию Запада, то это будет очень плохо для республики и ее граждан. Это быстрее приведет эту власть к концу", - уверен лидер ПСРМ.

Как считает политик, "все понимают, что полученный результат PAS вышел благодаря вмешательству западных послов".

"Мы это видели и сигналили об этом. Мы видели, как нарушалась Венская конвенция. Этот результат - и благодаря вот этим всем усилиям, и тому, что происходило в диаспоре, все это понимали. Надо посмотреть, потребует ли Запад оплаты по счетам: а это будет геополитическая борьба против России. Если страна пойдет по этому сценарию, тогда - несколько месяцев или полгода, и все это закончится на фоне протестов в стране", - объяснил Додон.

Однако, как полагает Додон, члены партии, победившей на выборах, могут избрать более прагматичную позицию, тогда ПСРМ продолжит следить за выполнением новой властью обещаний, данных гражданам.

Выборы в Молдове

В воскресенье, 11 июля, в Молдове прошли досрочные парламентские выборы. Явка составила 48,41% (1 477 574 человека).

После обработки 99,95% протоколов с 2149 избирательных участков Партия "Действие и солидарность" (PAS) получает 52,74% голосов. В высший законодательный орган республики также проходят Блок коммунистов и социалистов – 27,22% и Партия "Шор" – 5,75%.

Остальные конкуренты не преодолевают необходимый для попадания в парламент порог.

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