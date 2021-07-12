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Парламент

Додон: надеемся, новая власть не испортит отношений с Россией

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Тема:
Парламентские выборы (384)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20210712/35487886/Dodon-nadeemsya-novaya-vlast-ne-isportit-otnosheniya-s-Rossiey.html

Председатель ПСРМ рассказал, что может произойти с молдавско-российскими отношениями после прихода новой власти.

КИШИНЕВ, 12 июл - Sputnik. Лидер Партии социалистов  (ПСРМ) Игорь Додон высказался об отношениях Молдовы и России после утверждения результатов досрочных парламентских выборов в стране.

По мнению Додона, "с приходом новой власти период хороших отношений молдавского государства с РФ, к сожалению, может подойти к концу". 

"Надеюсь, что нынешнему президенту, а также ее коллегам в парламенте и будущем правительстве хватит ума, чтобы не довести ситуацию с Россией до того, что было в 2013-2015 годах. Тогда мы остались и без рынка сбыта, и высылали дипломатов, и так далее", - уточнил Додон. 

Игорь Додон
© Photo : Miroslav Rotari
Додон: мы уходим в оппозицию и проследим за выполнением обещаний PAS

По его словам, все зависит от того, какова будет окончательная позиция PAS по этому вопросу после выборов.

"Если это будет позиция внешних игроков, если Молдову попытаются присоединить к санкциям против России по требованию Запада, то это будет очень плохо для республики и ее граждан. Это быстрее приведет эту власть к концу", - уверен лидер ПСРМ. 

Как считает политик, "все понимают, что полученный результат PAS вышел благодаря вмешательству западных послов".

"Мы это видели и сигналили об этом. Мы видели, как нарушалась Венская конвенция. Этот результат - и благодаря вот этим всем усилиям, и тому, что происходило в диаспоре, все это понимали. Надо посмотреть, потребует ли Запад оплаты по счетам: а это будет геополитическая борьба против России. Если страна пойдет по этому сценарию, тогда - несколько месяцев или полгода, и все это закончится на фоне протестов в стране", - объяснил Додон. 

Однако, как полагает Додон, члены партии, победившей на выборах, могут избрать более прагматичную позицию, тогда ПСРМ продолжит следить за выполнением новой властью обещаний, данных гражданам.

Выборы в Молдове

В воскресенье, 11 июля, в Молдове прошли досрочные парламентские выборы. Явка составила 48,41% (1 477 574 человека).

После обработки 99,95% протоколов с 2149 избирательных участков Партия "Действие и солидарность" (PAS) получает 52,74% голосов. В высший законодательный орган республики также проходят Блок коммунистов и социалистов – 27,22% и Партия "Шор" – 5,75%.

Остальные конкуренты не преодолевают необходимый для попадания в парламент порог. 

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Тема:
Парламентские выборы (384)

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Теги:
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