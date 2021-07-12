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Ренато Усатый

Усатый обиделся: мэр Бельц покидает пост

© Sputnik / Mihai Caraus
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20210712/35490322/Renato-Usatyy-ukhodit-s-posta-mera-Belts.html

Никто из команды "Нашей партии" не будет претендовать на кресло мэра Бельц на досрочных выборах.

КИШИНЕВ, 12 июл - Sputnik. Мэр Бельц Ренато Усатый объявил в понедельник во время лайва в соцсетях, что уходит в отпуск, а затем - в отставку с поста мэра Бельц.

"Вы знаете, что я занимался городом. Но жители города показали, что они хотят не этого, они хотят политику", — заявил Усатый.

Мэр Бельц считает, что "не имеет права навязываться".

Усатый заявил, что сначала уходит в отпуск, а после - покидает пост мэра, чтобы не затягивать проведение досрочных местных выборов.

"Сегодня люди поверили каким-то обещаниям. Я даю возможность политиканам показать свой потенциал", — заявил мэр.

Усатый также отметил, что ни он, ни вице-мэр Николай Григоришин, ни кто-либо из команды "Нашей партии" выдвигаться на должность мэра не будут.

Также Усатый заявил, что предложит "Нашей партии" выбрать другого председателя.

В Бельцах за блок "Ренато Усатого" проголосовали 22,69% избирателей. Это третий результат после Блока коммунистов и социалистов и партии "Действие и солидарность".

Майя Санду
© Sputnik / Mihai Caraus
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На Ренато Усатого были заведены несколько уголовных дел в Молдове. В январе 2016 года Генпрокуратура Молдовы открыла уголовное дело против Усатого по фактам угроз в адрес должностных лиц в ходе протестов.

24 апреля следователями Следственного департамента МВД России заочно предъявлено обвинение Усатому по факту организации преступного сообщества и совершения валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов.

В России на бельцкого примара заведено уголовное дело - за незаконный вывод из страны 500 миллиардов рублей. 24 июля тверским районным судом Москвы заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Ренато Усатого, который неоднократно вызывался следователем для предъявления обвинения, однако ни разу не явился, и был объявлен в международный розыск.

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Теги:
Муниципий Бэлць, мэр, Усатый

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