Гречаная: надеюсь, новый состав парламента достойно представит волю народа

КИШИНЕВ, 12 июл - Sputnik. Председатель парламента Молдовы Зинаида Гречаная выступила с обращением к политическим силам, одержавшим победу на досрочных выборах в высший законодательный орган.
"Надеюсь, что новый состав парламента достойно представит волю народа и будет руководствоваться в своей деятельности исключительно его волей и высшим законом государства. Уважаемые кандидаты в депутаты нового созыва, какую бы политическую силу вы ни представляли, призываю вас поставить во главу угла интересы нашей страны и ее граждан", - заявила Гречаная.
По ее мнению, задача стоит чрезвычайно сложная – люди ждут прогресса во всех сферах, прежде всего в стратегических: экономике, здравоохранении, образовании, юстиции, безопасности.
Гречаная выразила уверенность, что вновь избранные члены парламента будут осознавать всю степень ответственности, которая ложится на них и на членов будущего кабинета министров: в парламенте появится много новых лиц, но будут личности с безупречным профессионализмом и уникальным и богатым опытом.
Далее председатель парламента выразила благодарность всем свои коллегам и подвела некоторые итоги работы законодательного органа X созыва, "который был не только неполным, но и чрезвычайно сложным".
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"Более половины этого периода пришлось на пандемию. Впервые парламент страны постановлением от 17 марта 2020 года объявил чрезвычайное положение на всей территории Молдовы. В сотрудничестве с правительством были предприняты срочные и решительные действия по борьбе с пандемией, защите жизни людей и поддержанию жизнеспособности медицинской системы, а также по адаптации всех сфер деятельности к новым реалиям. Хочу поблагодарить и депутатов, и членов правительства за поддержку и за титанический труд", - добавила спикер парламента.
"Несмотря на ограничения, вызванные пандемическим кризисом, парламент X созыва принял более 500 нормативных актов во всех областях, созвав 76 пленарных заседаний. Символично, что среди первых актов, за которые проголосовали депутаты этого созыва, была Декларация парламента о признании захваченного характера государства Молдовы. Этот документ положил конец олигархическому режиму", - считает Гречаная.
В заключение она выразила надежду, что данный опыт и впредь будет служить предупреждением для любых попыток установления диктатуры в республике. "Несмотря на обстоятельства, при которых выборы были инициированы, они были частью естественных демократических процессов в условиях верховенства закона", - подчеркнула Гречаная.
Выборы в Молдове
После обработки 100% протоколов с 2150 избирательных участков, по предварительным данным, партия "Действие и солидарность" (PAS) получает 52,80% голосов. В высший законодательный орган республики также проходят Блок коммунистов и социалистов – 27,17% и Партия "Шор" – 5,74%.
Остальные конкуренты не преодолевают необходимый для попадания в парламент порог.
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