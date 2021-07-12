Политики, не вошедшие в новый парламент: "Уходим с высоко поднятой головой"

КИШИНЕВ, 12 июля — Sputnik. Несколько известных политиков не вошли в новый парламент. Среди них Александру Слусарь, Павел Филип, Серджиу Сырбу, Руксанда Главан, Моника Бабук, а также Виолетта Иванова.

Бывший вице-председатель парламента Александру Слусарь не попадет в новый состав законодательного собрания, после того как партия "Платформа DA" не набрала необходимое количество голосов на досрочных выборах, чтобы преодолеть 5-процентный избирательный порог. Депутатом политик стал в 2019 году, баллотировавшись по спискам блока ACUM, где занимал третью позицию.

"Платформа DA покидает парламент с высоко поднятой головой. Я горжусь тем, что возглавлял наиболее активную фракцию предыдущего законодательного органа, которая на протяжении всего срока своих полномочий оставалась достойной", — написал Слусарь на своей странице в Facebook.

Члены партии "Шор" Руксанда Главан и Виолетта Иванова также не войдут в парламент 11-го созыва. По итогам досрочных парламентских выборов у партии "Шор" 6 мест, и, согласно опубликованному партией списку, имена депутатов среди них не значатся.

По спискам партии "Шор" также баллотировался Серджиу Сырбу, который остается без мандата. С 2010 по 2019 год он был депутатом от фракции Демократической партии. В 2020 году политик вместе с группой депутатов ДПМ ушел из фракции демократов и партии. Они сформировали парламентскую группу "Pro Молдова". В конце того же года Сырбу покинул политформирование и присоединился к платформе "За Молдову".

© Sputnik / Miroslav Rotari Серджиу Сырбу

Бывший министр здравоохранения Руксанда Главан с 2019 занимала кресло заместителя главы фракции во фракции ДПМ. Позже она присоединилась к парламентской группе "За Молдову".

© Public Domain / Parlamentul Republicii Moldova Руксанда Главан

Бывший министр экологии Виолетта Иванова в новом парламенте не появится. Политик начала свою деятельность в качестве депутата в 2009 году. С тех пор она была членом ПКРМ, фракции ДПМ, Партии "Шор", но также дважды была независимым депутатом, после того как покинула ПКРМ, а затем и ДПМ.

Еще один известный политик, который не проходит в парламент 11-го созыва, — бывший премьер-министр Павел Филип. Он был депутатом в 2010-2011, 2014-2015, 2019-2021 годах.

© Sputnik / Miroslav Rotari Павел Филип

Выборы в Молдове

В воскресенье, 11 июля, в Молдове прошли досрочные парламентские выборы. Явка составила 48,41% (1 477 574 человека).

После обработки 100% протоколов с 2150 избирательных участков, по предварительным данным, партия "Действие и солидарность" (PAS) получает 52,80% голосов. В высший законодательный орган республики также проходят Блок коммунистов и социалистов – 27,17% и Партия "Шор" – 5,74%.

Остальные конкуренты не преодолевают необходимый для попадания в парламент порог.

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