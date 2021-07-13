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Избиратели на участке в Бухаресте

Активные избиратели в диаспоре и пассивные в Молдове: объяснение эксперта

© Sputnik / Georgiana Arsene
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20210713/35494937/aktivnye-izbirateli-v-diaspore-i-passivnye-v-moldove-obyasnenie-eksperta.html

Голоса граждан, проживающих за рубежом имеют все большее влияние на итоги выборов в Молдове. Однако подобная ситуация складывается не только из-за активности диаспоры, но и из-за пассивных граждан в республике.

КИШИНЕВ, 13 июл – Sputnik. На выборах 11 июля явка составила 48,41%, а это – 1 477 574 избирателя. Это самая низкая избирательная активность на всех парламентских выборах. Такое заявление сделал в эфире радиостудии Sputnik Молдова бывший председатель Центральной избирательной комиссии Юрий Чокан.

Iurie Ciocan
© Sputnik / Mihai Caraus
Iurie Ciocan

Эксперт утверждает, что существует несколько факторов, обуславливающих низкую явку молдавских граждан на выборы, но один из наиболее важных – разочарование в политическом классе.

"Здесь следует добавить, что явка соответствует региональным тенденциям. Мы не единственная страна, где этот показатель снижается. Кроме того, выборы проводились в летний период", – отметил Чокан.

По словам собеседника Sputnik, в последние годы в избирательном процессе Молдовы низкая явка регистрируется преимущественно внутри страны, тогда как за рубежом представители диаспоры проявляют возрастающую гражданскую ответственность.

Наблюдатели от СНГ
© Sputnik / Mihai Caraus
Наблюдатели СНГ о выборах: не было нарушений, способных повлиять на результаты

"Политики мотивируют своих избирателей участвовать в выборах, прийти на участки. В этом году мы увидели, что особое внимание уделяется избирателям за пределами страны. Практически все конкуренты на выборах встречались с избирателями из диаспоры. Я считаю. что те, кто хочет что-то изменить, должны пойти на выборы. И политикам нужно проработать этот вопрос мотивации граждан, потому что это не последние выборы в Молдове", – заключил эксперт. 

В понедельник утром закрылись три последних пункта для голосования за рубежом. На 150 избирательных участках 212 тысяч избирателей воспользовались своим правом голоса. Наиболее активными были молдавские граждане в Париже, Лондоне, Болонье, Парме, Вероне, Берлине и Падуе.

Выборы в Молдове

Наблюдатели от СНГ
© Sputnik / Mihai Caraus
Наблюдатели СНГ о выборах: не было нарушений, способных повлиять на результаты
В воскресенье, 11 июля, в Молдове прошли досрочные парламентские выборы. Явка составила 48,41% (1 477 574 человека).

После обработки 100% протоколов с 2150 избирательных участков, по предварительным данным, партия "Действие и солидарность" (PAS) получает 52,80% голосов. В высший законодательный орган республики также проходят Блок коммунистов и социалистов – 27,17% и Партия "Шор" – 5,74%.

Остальные конкуренты не преодолевают необходимый для попадания в парламент порог. 

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Теги:
диаспора, Молдова, выборы

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