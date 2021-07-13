Андрей Нэстасе покидает пост председателя "Платформы DA"

Сообщение об отставке всего руководства политического формирования появилось на личной странице Андрея Нэстасе в социальных сетях.

КИШИНЕВ, 13 июл - Sputnik. Все руководство "Платформы DA", председатель и вице-председатели, уходит в отставку, об этом они объявили в Национальном политическом бюро (НПБ).

"Тоже сегодня Национальное политическое бюро решило созвать конгресс партии 5 сентября этого года, где будет выбрано новое руководство партии", - написал на своей странице в Facebook председатель "Платформы DA" Андрей Нэстасе.

По его словам, это решение будет включено в повестку Национального политического совета, которое состоится в ближайшие дни.

Как уточнил Нэстасе, до избрания нового руководства временно исполняющим обязанности председателя будет Дину Плынгэу.

Напомним, кто до настоящего времени является вице-председателями этого политического формирования: Александр Слусарь, Дину Плынгэу, Инга Григориу, Кирилл Моцпан, Игорь Мунтяну, Ливиу Вовк. Генсекретарь - Ион Тергуца.

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