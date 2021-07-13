11:43 13 Июля 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.39
  • USD18.06
  • RUB0.24
  • RON4.34
  • UAH0.66
Поиск
Андрей Нэстасе

Андрей Нэстасе покидает пост председателя "Платформы DA"

© Sputnik / Mihai Caraus
Политика
Получить короткую ссылку
213 0 0
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e5/06/0a/35063849.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20210713/35497345/andrey-nastase-pokidaet-post-predsedatelya-platformy-da.html

Сообщение об отставке всего руководства политического формирования появилось на личной странице Андрея Нэстасе в социальных сетях.

КИШИНЕВ, 13 июл - Sputnik. Все руководство "Платформы DA", председатель и вице-председатели, уходит в отставку, об этом они объявили в Национальном политическом бюро (НПБ). 

Ренато Усатый
© Sputnik / Mihai Caraus
Усатый обиделся: мэр Бельц покидает пост

"Тоже сегодня Национальное политическое бюро решило созвать конгресс партии 5 сентября этого года, где будет выбрано новое руководство партии", - написал на своей странице в Facebook председатель "Платформы DA" Андрей Нэстасе. 

По его словам, это решение будет включено в повестку Национального политического совета, которое состоится в ближайшие дни.

Как уточнил Нэстасе, до избрания нового руководства временно исполняющим обязанности председателя будет Дину Плынгэу.

Напомним, кто до настоящего времени является вице-председателями этого политического формирования: Александр Слусарь, Дину Плынгэу, Инга Григориу, Кирилл Моцпан, Игорь Мунтяну, Ливиу Вовк. Генсекретарь - Ион Тергуца. 

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Видео: выбор сделан – за что голосовали известные молдавские политики
Вице-мэра Кишинева Виктора Киронду отправили в отставку
Политики, не вошедшие в новый парламент: "Уходим с высоко поднятой головой"
Теги:
Александр Слусарь, Андрей Нэстасе

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Мультимедиа
Фото: самые эмоциональные кадры победы Италии в финале Евро-2020
Видео: грузинская оппозиция требует отставки правительства
Видео: грузинская оппозиция требует отставки правительства
Распределение мест в парламенте
Распределение мест в парламенте: сколько мандатов получат партии

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться