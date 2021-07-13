Кырнац - о том, кто станет премьером в кабмине PAS: готовится программа правления

Доктор хабилитат конституционного права Теодор Кырнац рассказал, кто может занять ключевые государственные должности в стране после признания результатов парламентских выборов.

КИШИНЕВ, 13 июл - Sputnik. Вероятнее всего должность премьер-министра займет Наталья Гаврилица, которая не получила вотум доверия парламента Х созыва, но ее выдвигала президент Майя Санду. Такое заявление сделал в эфире радиостудии Sputnik Молдова доктор хабилитат конституционного права Теодор Кырнац.

"Стоит ожидать, что это будет Гаврилица. Поскольку неслучайно она вступила в эту игру. Уверен, что она уже готовит программу, с которой придет к власти и будет просить вотума доверия законодательного органа нового созыва. Думаю, что и некоторых министров, представленных тогда ей, мы увидим в новом кабинете министров Молдовы," – заявил Кырнац.

Эксперт также предположил, кто может занять место председателя парламента.

"Думаю, что следующим председателем парламента станет Сергей Литвиненко. Есть возможность выдвижения и других людей на этот пост, однако Литвиненко был более других задействован в парламенте прошлого созыва и очень хорошо знает регламент законодательного органа. Чтобы стать спикером и выполнять парламентские процедуры, думаю, он подходит", - пояснил Кырнац.

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Собеседник Sputnik добавил, что в списке министров могут оказаться некоторые первые лица партии "Действие и солидарность" (PAS).

"Очень важно, кто станет министром юстиции. Если будет Олеся Стамате, которая имела опыт в должности министра в прошлом, то потихоньку она может привыкнуть, что во власти и от нее все зависит. Таким образом, правительство станет "первой скрипкой" в деятельности будущего парламента. Все проекты законов будут готовить в правительстве, а сам законодательный орган станет только механизмом для голосования", - считает Кырнац.

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По его мнению, новое правительство в Молдове появится в начале августа после того, как будет утвержден результат досрочных парламентских выборов.

В конце декабря 2020 года Ион Кику подал в отставку с поста молдавского премьера. Исполняющим обязанности главы кабмина министров стал Аурелиу Чокой.

Первая попытка утверждения нового правительства состоялась 11 февраля 2021 года. Однако вотум доверия Наталье Гаврилице, предложенной на пост главы кабмина Майей Санду, провалился в парламенте. За программу кандидата и команду министров не проголосовал ни один депутат законодательного органа.

Помимо этого, некоторые фракции выдвинули на одобрение главе государства новых претендентов в премьеры. Кандидатом от "Платформы DA" стал Андрей Нэстасе, социалисты предложили Марианну Дурлештяну, бывшего министра финансов и посла Молдовы в Великобритании. Для ее выдвижения и поддержки депутаты даже создали парламентское большинство. В его состав вошли 54 законодателя от фракций ПСРМ, Партии "Шор" и группы Pentru Moldova.

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Санду с этим предложением не согласилась и повторно выдвинула в качестве кандидата на пост главы кабмина Наталью Гаврилицу. Социалисты оспорили в Конституционном суде этот указ. КС 23 февраля постановил признать неконституционным указ президента о выдвижении кандидата на должность премьер-министра Молдовы. Также, согласно решению КС, глава государства была обязана приступить к новым консультациям с парламентскими фракциями.

Спустя месяц Санду вернулась к консультациям с парламентскими силами, а Марианна Дурлештяну сообщила в соцсетях, что решила отказаться от предложения стать премьером республики. По итогам консультаций с представителями фракций президент выдвинула на пост премьера лидера PAS Игоря Гросу. Этот указ депутаты и оспорили в КС. В парламенте 18 марта объявили о создании большинства и выдвижении от него в качестве кандидата на пост премьера нынешнего посла Молдовы в России Владимира Головатюка. А 22 марта КС признал конституционным указ президента о выдвижении Гросу кандидатом в премьеры.

В четверг, 25 марта, в парламенте должны были рассмотреть вотум доверия правительству под руководством Игоря Гросу, однако попытка провалилась из-за отсутствия кворума – депутаты больше не будут возвращаться к вопросу обсуждения программы и состава кабмина под руководством лидера PAS. Представители парламентского большинства вновь выразили поддержку кандидату в премьеры Владимиру Головатюку и объявили о несогласии с роспуском высшего законодательного органа.

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Санду 29 марта завершила консультации с парламентскими фракциями. По итогам этих бесед президент сообщила, что есть законные основания, чтобы отправить действующий парламент в отставку. В тот же день Санду направила в Конституционный суд обращение с просьбой признать наличие обстоятельств для роспуска парламента.

Однако 31 марта парламент Молдовы ввел режим чрезвычайного положения в стране из-за коронавируса с 1 апреля по 30 мая. Затем это решение опротестовали депутаты пропрезидентской партии "Действие и солидарность", а также депутат прорумынской Партии национального единства Октавиан Цыку. В своих обращениях к Конституционному суду они отметили, что был нарушен порядок введения ЧП.

Конституционный суд 15 апреля признал наличие обстоятельств, оправдывающих роспуск парламента Молдовы. Глава КС Домника Маноле сообщила, что к заключению инстанции приложены два особых мнения судей Сергея Цуркана и Владимира Цуркана.

А 28 апреля Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону страны решение о введении чрезвычайного положения. С особым мнением по этому вопросу выступил судья Владимир Цуркан. В этот же день президент Молдовы подписала указ о роспуске парламента и назначила дату досрочных парламентских выборов – 11 июля.

Выборы в Молдове

В воскресенье, 11 июля, в Молдове прошли досрочные парламентские выборы. Явка составила 48,41% (1 477 574 человека).

После обработки 99,95% протоколов с 2149 избирательных участков партия "Действие и солидарность" (PAS) получает 52,74% голосов. В высший законодательный орган республики также проходят Блок коммунистов и социалистов – 27,22% и Партия "Шор" – 5,75%.

Остальные конкуренты не преодолевают необходимый для попадания в парламент порог.

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