Коммунисты и социалисты создадут единую фракцию в парламенте

Коммунисты и социалисты будут представлены в новом парламенте единой фракцией. Ее руководство изберут члены обеих партий, прошедшие в законодательный орган на пост депутатов.

КИШИНЕВ, 13 июл – Sputnik. Партия коммунистов (ПКРМ) и Партия социалистов (ПСРМ) создадут в высшем законодательном органе нового созыва единую фракцию. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе ПКРМ.

Как отмечено в сообщении, во вторник состоялось совместное заседание членов Политисполкомов Центральных Комитетов двух партий.

"Руководство партий приняло решение о создании "Единой фракции Блока коммунистов и социалистов" в парламенте Молдовы. Поручено вновь избранным депутатам на организационном заседании фракции избрать ее руководство", – уточнили в пресс-службе.

Выборы в Молдове

В воскресенье, 11 июля, в Молдове прошли досрочные парламентские выборы. Явка составила 48,41% (1 477 574 человека).

После обработки 100% протоколов с 2150 избирательных участков партия "Действие и солидарность" (PAS) получает 52,80% голосов. В высший законодательный орган республики также проходят Блок коммунистов и социалистов – 27,17% и Партия "Шор" – 5,74%.

Остальные конкуренты не преодолевают необходимый для попадания в парламент порог.

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