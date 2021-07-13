15:20 13 Июля 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.39
  • USD18.06
  • RUB0.24
  • RON4.34
  • UAH0.66
Поиск
Парламент

Коммунисты и социалисты создадут единую фракцию в парламенте

© Sputnik / Rodion Proca
Политика
Получить короткую ссылку
12010
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/07/0d/35500704.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20210713/35500716/kommunisty-i-sotsialisty-sozdadut-edinuyu-fraktsiyu-v-parlamente.html

Коммунисты и социалисты будут представлены в новом парламенте единой фракцией. Ее руководство изберут члены обеих партий, прошедшие в законодательный орган на пост депутатов.

КИШИНЕВ, 13 июл – Sputnik. Партия коммунистов (ПКРМ) и Партия социалистов (ПСРМ) создадут в высшем законодательном органе нового созыва единую фракцию. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе ПКРМ.

кабинет министров
© Sputnik / Miroslav Rotari
Кырнац - о том, кто станет премьером в кабмине PAS: готовится программа правления

Как отмечено в сообщении, во вторник состоялось совместное заседание членов Политисполкомов Центральных Комитетов двух партий. 

"Руководство партий приняло решение о создании "Единой фракции Блока коммунистов и социалистов" в парламенте Молдовы. Поручено вновь избранным депутатам на организационном заседании фракции избрать ее руководство", – уточнили в пресс-службе. 

Выборы в Молдове

В воскресенье, 11 июля, в Молдове прошли досрочные парламентские выборы. Явка составила 48,41% (1 477 574 человека).

После обработки 100% протоколов с 2150 избирательных участков партия "Действие и солидарность" (PAS) получает 52,80% голосов. В высший законодательный орган республики также проходят Блок коммунистов и социалистов – 27,17% и Партия "Шор" – 5,74%.

Остальные конкуренты не преодолевают необходимый для попадания в парламент порог. 

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Итоги выборов в парламент Молдовы прокомментировали в Совете Федерации
Гречаная: надеюсь, новый состав парламента достойно представит волю народа
Политики, не вошедшие в новый парламент: "Уходим с высоко поднятой головой"
Теги:
парламент, Партия социалистов, Партия коммунистов

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Мультимедиа
Фото: самые эмоциональные кадры победы Италии в финале Евро-2020
Видео: грузинская оппозиция требует отставки правительства
Видео: грузинская оппозиция требует отставки правительства
Распределение мест в парламенте
Распределение мест в парламенте: сколько мандатов получат партии

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться