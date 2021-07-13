Мидриган: почему блок ПКРМ-ПСРМ показал слабый результат на выборах

Политолог перечислил причины, почему результат левых на прошедших выборах был слабым, а также отметил несколько ошибок Игоря Додона и Владимира Воронина.

КИШИНЕВ, 13 июл - Sputnik. Политолог Павел Мидриган объяснил в эфире радиостудии Sputnik Молдова, почему избирательный блок Партии коммунистов (ПКРМ) и Партии социалистов (ПСРМ) получил так мало голосов на прошедших досрочных парламентских выборах.

Он полагает, что основная причина – это имидж Игоря Додона и отсутствие других видных лидеров в ПСРМ, кроме ее председателя.

"В принципе, Игорь Додон совершил много действий, которые не надо было делать. Для политика очень важен такой момент, как имидж. Вот имидж лидера – это практически половина команды. Были некоторые вещи, которые наши граждане в данный период не поняли. Кроме господина Додона, кто еще может быть лидером на национальном уровне? Не растут и не были выращены лидеры на замену", - полагает Мидриган.

Политолог считает, что прошлые отношения Игоря Додона и Владимира Воронина бросили тень на результаты на досрочных выборах.

"Отношения между Додоном и Ворониным не были особо хорошими, если посмотреть на некоторые их заявления, сделанные ранее. Это не была "история любви", - подчеркнул эксперт.

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Мидриган придерживается мнения, что если бы ПСРМ не создали избирательный блок с ПКРМ, то их результат мог бы оказаться еще слабее.

"Если бы не было Воронина, думаю, не было бы половины этих голосов. Однако сейчас господин Воронин, думаю, понимает, что ему не нужно было это... Все нужно делать в свое время. Был хорош Воронин в свое время, особенно в 2001-2005 годах. Теперь ему не нужно было кресло депутата, потому что он уже в почетном возрасте", - сказал Мидриган.

По его мнению, самая большая загадка сейчас - останется ли оппозиция единой до конца.

"Для изменений в Конституции в парламенте еще нужно несколько мандатов, несколько голосов, не исключаю, что в этом направлении будут двигаться. Не исключаю, что будут пытаться найти несколько голосов", - полагает политолог.

Выборы в Молдове

В воскресенье, 11 июля, в Молдове прошли досрочные парламентские выборы. Явка составила 48,41% (1 477 574 человека).

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После обработки 100% протоколов с 2150 избирательных участков партия "Действие и солидарность" (PAS) получает 52,80% голосов. В высший законодательный орган республики также проходят Блок коммунистов и социалистов – 27,17% и Партия "Шор" – 5,74%.

Остальные конкуренты не преодолевают необходимый для попадания в парламент порог.

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