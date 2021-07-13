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Ольга Чеботарь

Чеботарь обсудила приднестровское урегулирование с британским послом

© Photo : Guvernul Republicii Moldova
Политика
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Sputnik Молдова
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Вице-премьеру по реинтеграции представили исследование, где отметили динамику в процессе урегулирования Приднестровского конфликта.

КИШИНЕВ, 13 июл - Sputnik. Вице-премьер по реинтеграции Ольга Чеботарь провела во вторник беседу в формате онлайн с послом Великобритании в Молдове Стивеном Фишером. При этой дискуссии присутствовали официальные лица дипмиссии и представители Института стратегических инициатив (IPIS).

Как отметили в пресс-службе правительства, стороны обсуждали меры и помощь в разных областях со стороны Великобритании.

"Посол и эксперты IPIS предложили вниманию аналитическое исследование, недавно проведенное совместно и при финансовой поддержке правительства Великобритании "Урегулирование приднестровского конфликта: повышение потенциала официальных рабочих групп как переговорного механизма и меры укрепления доверия", - уточнили в правительстве.

Primăria Varnița
© Sputnik
Вице-премьер по реинтеграции Ольга Чеботарь посетила Варницу
Представители британской стороны отметили в исследовании заметные изменения в переговорном процессе по приднестровскому урегулированию, активность и динамику на уровне рабочих групп, а также сделали выводы и рекомендации.

Чеботарь отметила, что она и другие ответственные лица ознакомятся с содержанием исследования и изучат возможности реализации полезных предложений авторов для усиления позиции молдавской делегации в переговорном процессе.

В то же время Чеботарь подтвердила постоянные усилия Кишинева по достижению мирного и долгосрочного урегулирования приднестровского конфликта, а также необходимость поддержания постоянного и конструктивного диалога во всех согласованных форматах переговоров для решения повседневных трудностей в интересах граждан на обоих берегах Днестра.

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Теги:
Бюро по реинтеграции, урегулирование, приднестровье

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