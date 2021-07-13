Игорь Гросу: мы хотим корректных и прагматичных отношений с Россией

Глава победившей на досрочных парламентских выборах партии "Действие и солидарность" заявил, что хочет прагматичных и предсказуемых отношений с РФ и тут же отметил, что цель возглавляемого им формирования - интеграция в ЕС.

КИШИНЕВ, 13 июл – Sputnik. Партия "Действие и солидарность" (PAS) хочет выстраивать прагматичные и корректные отношения с Российской Федерацией, хоть и давно определилась с целью интеграции в Европейский союз. Об этом в телеинтервью во вторник заявил лидер PAS Игорь Гросу.

Он отметил, что всегда говорил, в том числе во время переговоров с представителями российской дипломатии, что цель PAS - интеграция в ЕС.

"Что касается отношений с Россией и институтами СНГ. Мы говорим четко, мы хотим корректных, прагматичных, предсказуемых отношений с Россией, потому что там очень много наших граждан. У нас есть экономические отношения, которые тоже должны стать транспарентными", — заявил Гросу.

Глава PAS признал, что Молдова должна навести порядок с реэкспортом товаров.

По словам Гросу, в двустороннюю повестку отношений молдовы и России входит и вопрос обеспечения Молдовы газом, который нужно обсуждать, а также приднестровская проблематика.

"Приднестровская проблема, где у России есть что сказать. Потому что этот конфликт искусственный. Он в интересах бандитов и коррупционеров. Я не раз говорил российским собеседникам, что решение приднестровского вопроса - намного реалистичней, чем любого другого на пространстве СНГ. Это может быть пример win-win (где выигрывают все, - прим. ред.) и для РФ, и для других посредников, и для граждан Молдовы в первую очередь", — отметил Гросу.

Выборы в Молдове

В воскресенье, 11 июля, в Молдове прошли досрочные парламентские выборы. Явка составила 48,41% (1 477 574 человека).

После обработки 99,95% протоколов с 2149 избирательных участков Партия "Действие и солидарность" (PAS) получает 52,74% голосов. В высший законодательный орган республики также проходят Блок коммунистов и социалистов – 27,22% и Партия "Шор" – 5,75%.

Остальные конкуренты не преодолевают необходимый для попадания в парламент порог.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova