Глава PAS: правительство может быть сформировано до 10 августа

По словам главы "Действия и солидарности" Игоря Гросу, партия надеется, что компетентные органы и политические оппоненты не будут затягивать процедуру признания выборов и мандатов депутатов.

КИШИНЕВ, 13 июл – Sputnik. Партия "Действие и солидарность" (PAS) надеется утвердить правительство до 10 августа. Об этом в телеэфире во вторник заявил лидер политформирования Игорь Гросу.

Политик заявил, что процедуры признания мандатов депутатов детально описаны в законе и сроки их исполнения сейчас зависят от ЦИК и Конституционного суда.

"Мы пытались составить график. Но мяч сейчас на поле ЦИК и Конституционного суда. Зависит от количества жалоб и попыток обжалования. ЦИК должен до 20 июля передать отчет в КС, у КС есть еще десять дней. К 10 августа парламент должен начать работать", - поделился планами Гросу.

Политик выразил надежду, что кабинет министров удастся сформировать быстрее, раньше этого срока.

"В парламенте должны быть созданы рабочие органы. Президент должен провести консультации. Кандидат в премьеры должен провести консультации. Я надеюсь, что мы получим полномочное правительство раньше", - заявил Гросу.

Выборы в Молдове

В воскресенье, 11 июля, в Молдове прошли досрочные парламентские выборы. Явка составила 48,41% (1 477 574 человека).

Видео: в Молдове прошли досрочные парламентские выборы>>>

После обработки 100% протоколов с 2150 избирательных участков партия "Действие и солидарность" (PAS) получает 52,80% голосов. В высший законодательный орган республики также проходят Блок коммунистов и социалистов – 27,17% и Партия "Шор" – 5,74%.

Остальные конкуренты не преодолевают необходимый для попадания в парламент порог.

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