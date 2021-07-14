Когда и как состоится первое заседание парламента

В высшем законодательном органе страны напомнили основные положения Конституции и регламента, согласно которым парламент нового созыва начнет свою деятельность.

КИШИНЕВ, 14 июл – Sputnik. Согласно статье 63 Конституции новый парламент созывается президентом Молдовы не позднее чем в 30-дневный срок после выборов. Об этом сообщили в пресс-службе высшего законодательного органа.

Парламент будет считаться законно сформированным со дня проведения учредительного заседания. Согласно регламенту его проводит самый старший по возрасту депутат. Он должен дать слово главе Конституционного суда для представления отчета об итогах выборов и об утверждении мандатов избранных депутатов.

Парламентские фракции формируются в течение 10 дней после официального учреждения законодательного органа нового созыва. Они будут вести деятельность по своему регламенту и должны состоять не мене чем из пяти избранных депутатов.

После избираются председатель, вице-спикеры и формируется Постоянное бюро законодательного органа. Для избрания спикера в парламенте по запросу фракций создается комиссия. Спикер избирается на тот же срок, что и весь состав парламента, тайным голосованием.

Вице-председатели выбираются по предложению спикера после консультаций с фракциями открытым голосованием большинством голосов избранных депутатов.

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Постоянное бюро парламента является его рабочим органом и формируется с учетом пропорционального представительства фракций. В его состав входят спикер и вице-спикеры.

В парламенте напомнили, что законодательный орган X созыва был избран 24 февраля 2019 года, однако учредительное заседание состоялось лишь 21 марта 2019 года. Спикер и вице-спикеры были избраны 8 июня 2019 года и в тот же день был выбран премьер-министр и члены кабмина.

Выборы в Молдове

В воскресенье, 11 июля, в Молдове прошли досрочные парламентские выборы. Явка составила 48,41% (1 477 574 человека).

Видео: в Молдове прошли досрочные парламентские выборы>>>

После обработки 100% протоколов с 2150 избирательных участков партия "Действие и солидарность" (PAS) получает 52,80% голосов. В высший законодательный орган республики также проходят Блок коммунистов и социалистов – 27,17% и Партия "Шор" – 5,74%.

Остальные конкуренты не преодолевают необходимый для попадания в парламент порог.

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