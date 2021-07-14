Каким должно быть новое правительство Молдовы, или Что может стать ошибкой PAS

КИШИНЕВ, 14 июл – Sputnik. Если пропрезидентская партия "Действие и солидарность" (PAS) будет управлять самостоятельно, то это может стать большой ошибкой. Такое мнение высказал политический аналитик Роман Михэеш в эфире студии Sputnik Молдова.

"Ожидаю, что PAS не будет управлять самостоятельно. Это будет большой ошибкой. Они должны попробовать сформировать правительство политическое, так как мы не можем избежать политического кабмина, но он должен быть комбинированным с технократами", – заявил Михэеш.

По его словам, сейчас у президента Майи Санду есть преимущество – хорошие отношения с Западом и нейтральные позиции по отношению к России. Как считает аналитик, "Санду не антагонист и не позиционируется как противник Российской Федерации".

"В этих условиях у нее есть все предпосылки для формирования кабинета министров и программы правительства, сконцентрированной на решении проблем с бедностью и направленной на борьбу с коррупцией. Потому что на сегодня, по моему мнению, это связующий элемент, который может объединить все партии", – отметил эксперт.

Михэеш полагает, что Молдова – самая бедная страна в европейском регионе и, возможно, самая коррумпированная. "И если Майя Санду и ее будущее правительство сконцентрируются на борьбе с бедностью и коррупцией, то будет консенсус, который был продемонстрирован на выборах, и геополитические проблемы уже не смогут быть на первом месте в повестке", – добавил политолог.

Выборы в Молдове

В воскресенье, 11 июля, в Молдове прошли досрочные парламентские выборы. После обработки 100% протоколов с 2150 избирательных участков партия "Действие и солидарность" получила 52,8% голосов. Таким образом, PAS получает парламентское большинство. В высший законодательный орган республики также проходят Блок коммунистов и социалистов – 27,17% и Партия "Шор" – 5,74%. Остальные конкуренты не преодолели необходимый для попадания в парламент порог.

Первое заседание нового парламента должно состояться не позднее чем через 30 дней после выборов. Откроет заседание старейший депутат — 82-летний Эдуард Смирнов.

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