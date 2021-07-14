Финансовые итоги: сколько "заработают" парламентские партии за четыре года

Каждый голос, поданный за того или иного кандидата на прошедших парламентских выборах, гарантированно принесет определенную сумму денег. В течение четырех лет партии-победители могут с легкостью окупить расходы на предвыборную кампанию.

КИШИНЕВ, 14 июл – Sputnik. Два главных конкурента на парламентских выборах в Молдове в течение ближайших четырех лет смогут не просто окупить свои официальные затраты на предвыборную кампанию, но и получить от налогоплательщиков не меньше затраченного. Такие выводы можно сделать, исходя из достигнутых партией "Действие и солидарность" и Блоком коммунистов и социалистов результатов и практики финансирования политических партий, сложившейся в последние годы.

Финансовая эффективность

Как обычно и происходит, кампания фаворитов избирательной гонки оказалась самой эффективной с финансовой точки зрения.

PAS потратила около 8 леев в пересчете на один голос, Блок ПСРМ-ПКРМ – 16 леев. Меньше потратила только партия "Демократия дома" Василия Костюка, затраты которой на один голос избирателя составили около 5 леев.

© Sputnik Расходы и доходы конкурентов на выборах

Большинство политформирований, вошедших в десятку по итогам выборов, потратили на один голос от 32 до 64 леев. Самыми невыгодными стали кампании партий, не прошедших избирательный порог. Блок "Ренато Усатый", лидер рейтинга расходов на кампанию, который потратил 13,7 миллиона на предвыборную деятельность, является лидером и антирейтинга эффективности. Ему один голос обошелся в 228 леев. Немало потратила на то, чтобы заполучить один голос, и унионистская партия "Альянс за объединение румын" (AUR). Им голос избирателя обошелся в 137 леев.

Доходы партий

В отличие от президентских, большая часть конкурентов на выборах парламентских вряд ли окупит свои расходы за счет госфинансирования даже на протяжении четырех лет. Сумеют это сделать лишь два победителя гонки – PAS и ПСРМ, и то если правила и сложившаяся практика финансирования партий кардинальным образом не изменятся в ближайшие годы.

За пять лет существования механизма государственного финансирования партий из бюджета на эти цели ежегодно в среднем выделяется около 38 миллионов леев. Если предположить, что среднегодовая сумма в ближайшие четыре года не изменится, то 30% из нее, как и прежде, будет распределяться исходя из результатов парламентских выборов 2021 года. Соответственно, каждая из партий ежегодно будет получать 7,79 лея за каждый полученный голос. В течение четырех лет наберется 31,15 лея. Если умножить эту сумму на количество полученных голосов, можно легко узнать, сколько получит партия на протяжении следующих четырех лет. Отметим, что для избирательных блоков, состоящих из двух партий, если иное не прописано в их соглашении, деньги будут распределяться поровну.

© Sputnik Расходы и доходы конкурентов на выборах

Так, партия-победитель PAS получит за свою победу в течение четырех лет около 24 миллионов леев. Блок ПСРМ-ПКРМ на двоих - около 12 миллионов. А вот партия "Шор" даже за четыре года не окупит своих вложений. Исходя из прогноза, она получит 2,6 миллиона леев, что составляет половину ее официальных трат на выборы. Потративший на кампанию 13 миллионов леев Ренато Усатый вернет всего около двух.

Но лучшим с финансовой точки зрения все-таки будет результат партии "Демократия Дома". Благодаря своей 21 тысяче голосов она получит более 661 тысячи леев при затраченных 106.

Как работает механизм госфинансирования?

С 2016 года молдавские политические партии имеют право получать государственное финансирование исходя из полученных на выборах результатов. На протяжении последних пяти лет из государственного бюджета выделяются средства, которые распределяются между партиями. По закону эта сумма не может превышать 0,1% доходов государственного бюджета. На практике с 2016 по 2020 год из госбюджета ежегодно на финансирование партий выделяли около 40 миллионов леев.

Эти деньги распределяются следующим образом: 30% — политическим партиям пропорционально результатам, полученным на парламентских выборах, еще 30% — пропорционально результатам на всеобщих местных выборах, 15% — исходя из результатов президентских выборов, еще 7,5% — политическим партиям по числу женщин, избранных в ходе парламентских выборов, другие 7,5% — по числу женщин, избранных на местных выборах, 5% — политическим партиям по числу молодых людей, избранных в ходе парламентских выборов, еще 5% — политическим партиям по числу молодых людей, избранных на местных выборах.

Сумма, причитающаяся каждой отдельной взятой партии, рассчитывается исходя из результата на каждых выборах в отдельности. К примеру, для парламентских выборов формула такая: 30% от всей суммы госассигнований делятся на количество действительных голосов, затем умножаются на результат партии и делятся на 12 месяцев. В итоге выходит сумма, которая должна причитаться ежемесячно партии за результат, полученный на парламентских выборах. Примерно так же рассчитываются суммы по итогам президентских и местных выборов и выплаты за количество избранных женщин и молодых людей. Все результаты складываются — в итоге получается сумма ежемесячных ассигнований из бюджета для отдельно взятой партии.

По закону, суммы субвенций устанавливаются Центризбиркомом ежегодно. На практике сумма может меняться и в течение года, в первую очередь из-за изменения госбюджета. К примеру, в 2020 году из-за антикризисной корректировки бюджета в апреле сумма, выделенная на финансирование партий, сократилась с 38,2 до 31,2 миллиона леев, соответственно, уменьшились и выплаты партиям.

Тем не менее, исходя из последних расчетов ЦИК, парламентские партии по настоящее время ежемесячно получают из бюджета немалые деньги. За 2020 год крупные партии получили:

Партия социалистов — 10 миллионов леев;

Демпартия — 6 миллионов леев;

PAS — 5,4 миллиона леев;

Платформа DA — 3,6 миллиона леев;

Партия "Шор" — 474 тысячи леев.

Государственные субвенции выделяются и внепарламентским партиям, но там, как правило, суммы намного скромнее.

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