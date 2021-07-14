19:59 14 Июля 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.37
  • USD18.04
  • RUB0.24
  • RON4.34
  • UAH0.66
Поиск
Гагаузия

Блок ПКРМ-ПСРМ примет участие в выборах в Народное собрание Гагаузии

© Sputnik / Osmatesco
Политика
Получить короткую ссылку
88 0 0
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e5/07/0e/35522127.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20210714/35522215/blok-pcrm-psrm-primet-uchastie-v-vyborakh-v-narodnoe-sobranie-gagauzii.html

Такое решение представителей блока было принято на республиканском совете Партии социалистов Молдовы.

КИШИНЕВ, 14 июл – Sputnik. Кандидаты от Блока Партии коммунистов (ПКРМ) и Партии социалистов (ПСРМ) примут участие в предстоящих этой осенью выборах в Народное собрание Гагаузской автономии. Такое заявление сделал в среду председатель ПСРМ Игорь Додон по итогам заседания республиканского совета Партии социалистов Молдовы.

Исполнительный комитет АТО Гагаузия
© Sputnik / Osmatesco
В Гагаузии назначили дату выборов в Народное собрание

По его словам, заседание прошло с участием председателя парламента Зинаиды Гречаной, депутатов, глав районов, районных и местных советников, представителей региональных штабов.

"Обсудили итоги прошедших 11 июля досрочных парламентских выборов. Поблагодарили всех, кто работал в ходе избирательной кампании", – уточнил Додон.

Он добавил, что в ходе заседания все участники провели широкий обмен мнениями, указали на определенные недостатки и в то же время отметили ряд положительных аспектов.

Выборы в Молдове

В воскресенье, 11 июля, в Молдове прошли досрочные парламентские выборы. Явка составила 48,41% (1 477 574 человека).

Видео: в Молдове прошли досрочные парламентские выборы>>>

После обработки 100% протоколов с 2150 избирательных участков партия "Действие и солидарность" (PAS) получает 52,80% голосов. В высший законодательный орган республики также проходят Блок коммунистов и социалистов – 27,17% и Партия "Шор" – 5,74%.

Остальные конкуренты не преодолевают необходимый для попадания в парламент порог. 

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Майя Санду объяснила, почему исключила башкана Гагаузии из Совбеза Молдовы
Диалог и компромисс – за что проголосовала башкан Гагаузии
В Гагаузии "один день год кормит" – аграрии довольны урожаем зерновых
Теги:
Молдова, Гагаузия

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Мультимедиа
Фото: "желтое настроение" – звезды Каннского фестиваля выбирают яркие цвета
Amphibious vehicle | Mazda trades roads for water thanks to Russian inventor
Видео: Mazda мечты - превращение старенькой машины в амфибию
Распределение мест в парламенте
Распределение мест в парламенте: сколько мандатов получат партии

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться