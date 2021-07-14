Блок ПКРМ-ПСРМ примет участие в выборах в Народное собрание Гагаузии

Такое решение представителей блока было принято на республиканском совете Партии социалистов Молдовы.

КИШИНЕВ, 14 июл – Sputnik. Кандидаты от Блока Партии коммунистов (ПКРМ) и Партии социалистов (ПСРМ) примут участие в предстоящих этой осенью выборах в Народное собрание Гагаузской автономии. Такое заявление сделал в среду председатель ПСРМ Игорь Додон по итогам заседания республиканского совета Партии социалистов Молдовы.

По его словам, заседание прошло с участием председателя парламента Зинаиды Гречаной, депутатов, глав районов, районных и местных советников, представителей региональных штабов.

"Обсудили итоги прошедших 11 июля досрочных парламентских выборов. Поблагодарили всех, кто работал в ходе избирательной кампании", – уточнил Додон.

Он добавил, что в ходе заседания все участники провели широкий обмен мнениями, указали на определенные недостатки и в то же время отметили ряд положительных аспектов.

Выборы в Молдове

В воскресенье, 11 июля, в Молдове прошли досрочные парламентские выборы. Явка составила 48,41% (1 477 574 человека).

Видео: в Молдове прошли досрочные парламентские выборы>>>

После обработки 100% протоколов с 2150 избирательных участков партия "Действие и солидарность" (PAS) получает 52,80% голосов. В высший законодательный орган республики также проходят Блок коммунистов и социалистов – 27,17% и Партия "Шор" – 5,74%.

Остальные конкуренты не преодолевают необходимый для попадания в парламент порог.

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