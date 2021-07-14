Правительство не будет монопартийным — но не благодаря PAS

В однопартийной политической системе, где четыре ближайших года будет безраздельно доминировать партия "Действие и солидарность", правительство, скорее всего, однопартийным все равно не будет.

Кадровый голод в Молдове — это беда не только политических партий, но и всякого предприятия, мало-мальски связанного со сложными технологиями. Возглавлять — желающих полно. А вот руководить и работать — некому.

Пропрезидентская PAS, которая пришла во власть с обещаниями быстрых и радикальных перемен, фактически заявила, что проведет кадровую революцию. Во время предвыборной кампании первые лица PAS рисовали бодрую картину — как молодые, энергичные и образованные управленцы сменяют в кабинетах закоснелых старых коррупционеров.

Однако уже тогда было понятно, что все это чистой воды фантастика.

Квалифицированные кадры в Молдове оказались в дефиците уже в конце 90-х, а к началу 2000-х проблема обрела катастрофические масштабы. Как жаловался владелец фабрики, вздумавший в то время выпускать в Кишиневе лакокрасочные материалы, "юристов и экономистов вокруг как грязи, а вот мастера КИПиА мне из Одессы приходится выписывать".

Все это в полной мере касается и руководящих должностей в правительстве, министерствах и прочих госструктурах. Фактически последнее десятилетие во власти тасуется одна и та же колода — меняются лишь должности, но не люди.

Попросту говоря, это прекрасная идея — обновить госаппарат. Вот только людей нет, и где их взять — непонятно. В PAS постоянно бродят идеи пригласить в Молдову иностранцев, эдаких легионеров, как в футболе. Однако в каждое кресло иностранца не усадишь, а кресел — много.

"У нас так дела не делаются"

С этой проблемой PAS столкнулась, когда еще не было допито шампанское в штабах в честь победы. Косвенно масштабы кадрового голода обозначил лидер пропрезидентской партии Игорь Гросу. В телеэфире он призвал профессионалов звонить в офис PAS и обещал, что все заявки будут рассмотрены.

Впрочем, и эта картина, с организацией конкурса и привлечением талантливых "людей с улицы", выглядит фантастикой. Достаточно вспомнить, чем обернулся конкурс на занятие должности генпрокурора — грандиозным скандалом, который довел Майю Санду до отставки с поста премьера.

В Молдове вопросы решаются иначе, и предложение Гросу вызвало неудовольствие даже в среде их бывших ближайших союзников из "Платформы DA". "Что это значит — пришлите CV, а мы посмотрим. Так дела не делаются", — передавали обозреватели слова одного из высокопоставленных членов этой партии.

То есть можно допустить, что конкурсы действительно будут проводить — особенно там, где этого требует законодательство. Но можно не сомневаться, что результаты этих конкурсов в любом случае будут скорректированы в соответствии с представлениями о прекрасном Майи Санду и людей из круга ее ближайших сподвижников. И, конечно, с учетом мнения внешних партнеров в ЕС и США — там, где речь идет о самых высоких должностях.

Откуда берутся беспартийные правительства

Как бы то ни было, ясно одно — монопартийным правительство PAS не будет. Разумеется, это вынужденное решение, и пропрезидентская партия с удовольствием усадила бы на все посты сверху донизу исключительно своих активистов. Но в руководстве PAS прекрасно понимают, что это будет катастрофа. И спихнуть результаты такой катастрофы будет не на кого — в ближайшие четыре года пропрезидентская партия будет отвечать вообще за все, что происходит в стране.

А значит, провала допустить нельзя.

Тревогу Игоря Гросу разделяет и генсек PAS Андрей Спыну. Он прямо подтвердил, что в состав нового правительства будут привлечены не только члены партий, но и беспартийные работники. Главное – чтобы они не были коррупционерами и были профессионалами, сказал Спыну в телевизионном эфире.

Партия "Действие и солидарность" окажется не первым политформированием, которому придется объяснять своим активистам, почему должности раздают не им, а приглашают в правительство совершенно посторонних людей.

Абсолютно в такой же ситуации оказалась Партия коммунистов в 2001 году, получив конституционное большинство. Впрочем, кабинеты министров, которые работали с 2001 по 2009 год, не были партийными не только из-за нехватки кадров. Там действовал и понятный принцип.

Первые годы правления ПКРМ прошли в условиях финансовой изоляции — когда и МВФ, и Всемирный банк покинули Молдову, страна находилась на грани дефолта, а западные партнеры относились к новой молдавской власт, в лучшем случае недружелюбно. В этой обстановке "политический альтруизм" стал фактором внутренней стабильности, в которой страна остро нуждалась.

Не только в правительстве не было партийных активистов, но и руководство ЦИК, и некоторых других структур, контролирующих правление, было передано политической оппозиции. Это работало вплоть до 2009 года, когда после парламентских выборов ПКРМ не хватило одного голоса в парламенте для избрания президента, и Молдова рухнула в пропасть многолетнего политического кризиса.

Альтруистов в PAS нет

Политический альтруизм позволяет правящей партии, чья власть абсолютна, не только разделить ответственность. Это еще и усмиряет противников и утешает политические нравы. Кроме того, это прекрасный материал для пропаганды и позиционирования себя как общенациональной, всенародной силы. Которая идет во власть не ради уютных кресел.

Впрочем, так далеко PAS не зайдет, и определить позорный кадровый недуг в подвиг "политического альтруизма" победителям не удастся. Уже признались, что людей нет, а слово не воробей.

И это, в общем, печально. Потому что партия, претендующая на роль силы, объединяющей, примиряющей и консолидирующей общество, должна как-то активнее шагать в сторону этой самой консолидации. Между тем нет никакой уверенности, что Майя Санду и лидеры PAS устоят перед соблазном устроить тотальную кадровую зачистку и усадить на все должности лично преданных им людей.

А надо бы устоять. Чтобы не получилось потом, что набрали в правительство верных, а спрашивают с них как с умных.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova