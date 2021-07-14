Российский эксперт - о PAS: дружить будем с Западом, а кормить будет Восток

Несмотря на прозападную направленность, новая молдавская власть пытается сохранить отношения и с Российской Федерацией.

КИШИНЕВ, 14 июл – Sputnik. Новая молдавская власть, несмотря на прозападный вектор, попытается, насколько это возможно, сохранить экономические отношения с Россией, так как у официального Кишинева просто нет другого выхода. Такого мнения придерживается директор российского Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

Он прокомментировал озвученные в недавнем интервью лидера партии "Действие и солидарность" (PAS) Игоря Гросу намерения выстраивать корректные и прагматичные отношения с Россией.

"Весь смысл западного вектора в странах СНГ сводится к простой схеме — дружить мы будем с Западом, а кормить нас должен Восток. Такая двойственная ориентация в странах СНГ, она вынужденная, потому что в этой ситуации по-другому не получается. Запад не может их кормить", — отметил эксперт.

По его словам, той же логикой руководствуются и в соседней Украине.

"Любая прозападная ориентация выглядит так не потому, что политики так хотят, а потому, что по-другому не получается. Запад не хочет их кормить, даже элиты", — сказал Журавлев.

В целом отношения с Россией не претерпят больших изменений, хотя, по словам эксперта, некоторое ухудшение в отношениях между странами возможно.

"Есть опасность ухудшения отношений. Нельзя иметь два противоположных вектора одновременно. Пропагандистское ухудшение, скорее всего, будет. Но резкое ухудшение вряд ли возможно, потому что мы с этого начали: а кормить-то кто будет? Все равно нужно продавать яблоки в Россию, нужно использовать российский транзит и так далее по списку", — говорит Журавлев.

Он допускает возможность того, что произойдет что-то вроде времен ранней разрядки, когда наряду с пропагандистскими криками, что русские – это плохо, будут сохранятся экономические отношения.

"Россия будет выстраивать отношения с этим правительством тоже. Мы не один народ, как в случае с Украиной, но мы близкие народы. Нам есть смысл сотрудничать. Но если молдавская сторона будет слишком жестка в пропагандистских заявлениях, тогда и экономические отношения ослабнут", — считает директор Института региональных проблем.

Комментируя слова Гросу о перспективах приднестровского урегулирования, эксперт заявил о возможной повышенной активности новой власти на участке приднестровского урегулирования, однако эта активность не обязательно принесет результат.

"Усиление активности в переговорах будет. Только прогресс в переговорах зависит от способности идти на компромиссы. Готова ли молдавская сторона идти на компромиссы в силу ее прозападной позиции? Если готова, тогда прогресс найдется. Если молдавская сторона найдет формулу, при которой обе части Молдовы смогут жить спокойно и мирно, можно и миротворцев вывести. Но только в этом случае", — добавил Журавлев.

Напомним, в телеинтервью 13 июля глава победившей на досрочных парламентских выборах партии "Действие и солидарность" Игорь Гросу заявил, что хочет прагматичных и предсказуемых отношений с РФ, и тут же отметил, что цель возглавляемого им формирования — интеграция в ЕС.

Проблема приднестровского урегулирования

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдовы еще до распада Советского Союза, опасаясь, что на волне национализма республика присоединится к Румынии.

В 1992 году после попытки властей Молдовы силой решить конфликт Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

Российские миротворцы были введены в зону боевых действий 29 июля 1992 года в соответствии с соглашением, подписанным президентами РФ и Молдовы.

В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ — в качестве посредников, Евросоюз и США — как наблюдатели.

Выборы в Молдове

В воскресенье, 11 июля, в Молдове прошли досрочные парламентские выборы. Явка составила 48,41% (1 477 574 человека).

После обработки 100% протоколов с 2149 избирательных участков Партия "Действие и солидарность" (PAS) получает 52,80% голосов. В высший законодательный орган республики также проходят Блок коммунистов и социалистов — 27,17% и Партия "Шор" — 5,74%.

Остальные конкуренты не преодолевают необходимый для попадания в парламент порог.

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