Приднестровский эксперт – об итогах выборов в Молдове

ТИРАСПОЛЬ, 14 июл - Sputnik, Юлия Сорокопуд. Досрочные парламентские выборы, которые прошли в Молдове 11 июля, завершились победой проевропейской партии "Действие и солидарность" (PAS). Их результат оценил директор бюро политических исследований "Медиатор" Сергей Широков. Он считает, что в нынешней ситуации попытки молдавской стороны начать все с "чистого листа" или вернуться к практике давления, особенно в гуманитарных и экономических вопросах, приведут к кризису переговорного формата "5+2".

"Для Тирасполя наиболее важным является готовность и способность новой команды переговорщиков от Республики Молдова реализовать уже достигнутые договоренности, а также двигаться по пути имплементации обязательств, заложенных в пакете "Берлин+", - отметил эксперт.

Сергей Широков подчеркнул, что тема функционирования миротворческой операции под эгидой России, являющейся стержнем всей системы региональной безопасности, останется в центре внимания.

"Следует напомнить, что именно решение проблемы безопасности путем ввода российских миротворческих сил в регион, открыло дорогу для запуска процесса молдо-приднестровского урегулирования и перехода к формату политического диалога", - напомнил политолог.

Ранее свою оценку итогам выборов в Молдове дал лидер Приднестровья Вадим Красносельский. На встрече с членами общественной палаты он заявил, что Приднестровье будет настаивать на дальнейшем присутствии миротворческих мил в регионе.

"В Молдове прошли выборы. В принципе, то, что произошло, я прогнозировал. Я примерно такие цифры по раскладу сил и предполагал. Ничего такого экстраординарного в Молдове не произошло. Пришли к власти правые силы, чей вектор однозначно направлен на Запад. В любом государстве народ формирует соответствующую власть, формирует правительство с помощью депутатов, партий. И, естественно, они формируют органы управления, переговорную команду. И мы готовы вести переговоры. А повестка дня известна. Она объемная, от нее зависит жизнь людей как на правом, так и на левом берегу. В принципе, ничего не изменилось", - сказал он.

Красносельский отметил, что Приднестровье настроено на диалог с народными избранниками Молдовы и готово продолжать переговоры.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма страна присоединится к Румынии.

В 1992 году, после попытки властей Молдовы силой решить конфликт, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

Российские миротворцы были введены в зону боевых действий 29 июля 1992 года в соответствии с соглашением, подписанным президентами РФ и Молдовы.

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