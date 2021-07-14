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Сергей Широков

Приднестровский эксперт – об итогах выборов в Молдове

© Photo : Информационное Агентство "Новости Приднестровья"
Политика
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Тема:
Парламентские выборы (392)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20210714/35523689/Pridnestrovskiy-ekspert-ob-itogakh-vyborov-v-Moldove.html

Политолог Сергей Широков спрогнозировал для Sputnik будущее Приднестровья в свете итогов досрочных парламентских выборов в Молдове.

ТИРАСПОЛЬ, 14 июл - Sputnik, Юлия Сорокопуд. Досрочные парламентские выборы, которые прошли в Молдове 11 июля, завершились победой проевропейской партии "Действие и солидарность" (PAS). Их результат оценил директор бюро политических исследований "Медиатор" Сергей Широков. Он считает, что в нынешней ситуации попытки молдавской стороны начать все с "чистого листа" или вернуться к практике давления, особенно в гуманитарных и экономических вопросах, приведут к кризису переговорного формата "5+2".

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"Для Тирасполя наиболее важным является готовность и способность новой команды переговорщиков от Республики Молдова реализовать уже достигнутые договоренности, а также двигаться по пути имплементации обязательств, заложенных в пакете "Берлин+", - отметил эксперт.

Сергей Широков подчеркнул, что тема функционирования миротворческой операции под эгидой России, являющейся стержнем всей системы региональной безопасности, останется в центре внимания.

"Следует напомнить, что именно решение проблемы безопасности путем ввода российских миротворческих сил в регион, открыло дорогу для запуска процесса молдо-приднестровского урегулирования и перехода к формату политического диалога", - напомнил политолог.

Ранее свою оценку итогам выборов в Молдове дал лидер Приднестровья Вадим Красносельский. На встрече с членами общественной палаты он заявил, что Приднестровье будет настаивать на дальнейшем присутствии миротворческих мил в регионе.

Вадим Красносельский
© CC BY 4.0 / официальный сайт лидера Приднестровья
Вадим Красносельский

"В Молдове прошли выборы. В принципе, то, что произошло, я прогнозировал. Я примерно такие цифры по раскладу сил и предполагал. Ничего такого экстраординарного в Молдове не произошло. Пришли к власти правые силы, чей вектор однозначно направлен на Запад. В любом государстве народ формирует соответствующую власть, формирует правительство с помощью депутатов, партий. И, естественно, они формируют органы управления, переговорную команду. И мы готовы вести переговоры. А повестка дня известна. Она объемная, от нее зависит жизнь людей как на правом, так и на левом берегу. В принципе, ничего не изменилось", - сказал он.

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Красносельский отметил, что Приднестровье настроено на диалог с народными избранниками Молдовы и готово продолжать переговоры.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма страна присоединится к Румынии.

В 1992 году, после попытки властей Молдовы силой решить конфликт, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
Российские миротворцы были введены в зону боевых действий 29 июля 1992 года в соответствии с соглашением, подписанным президентами РФ и Молдовы.

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Тема:
Парламентские выборы (392)

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Теги:
Молдова, досрочные парламентские выборы, Приднестровье

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