"Они будут присматриваться" — как изменятся отношения Молдовы и России после выборов

Парламентские выборы в Молдове впервые за всю историю страны привели к власти правую, европейски ориентированную партию. Стоит ли из-за этого ожидать ухудшения отношений с Россией?

КИШИНЕВ, 14 июл – Sputnik. В ближайшее время не стоит ожидать скачков в отношениях Кишинева и Москвы. Новая молдавская власть не будет совершать каких-либо резких выпадов в адрес Кремля, а российская сторона не будет спешить давать однозначные оценки молдавской власти, если на то не будет острой необходимости.

Однако в дальнейшем ситуация может обостриться. Об этом Sputnik Молдова рассказали молдавские и российские эксперты.

Проевропейские силы в Молдове приходят к власти не впервые. На протяжении последних двух десятилетий приход в Молдове к власти всевозможных альянсов и коалиций, декларирующих своей главной целью европейскую интеграцию, непременно вызывал ухудшение отношений с партнерами с востока и, в первую очередь, - с Российской Федерацией.

Как было в 2009 году, когда к власти пришел Альянс за европейскую интеграцию, а исполняющим обязанности президента стал унионист Михай Гимпу. Примерно на том же уровне сохранялись отношения Москвы и Кишинева, когда Молдовой управлял Владимир Плахотнюк, который изо всех сил стремился понравиться западным партнерам, чтобы удержаться у власти.

Риторика новой молдавской власти, несмотря на ее четкую прозападную направленность, - гораздо умереннее. Они говорят о том, что хотят прагматичных отношений с Москвой. По словам политических комментаторов из России и Молдовы, в ближайшее время мы не увидим серьезной напряженности и взаимных нападок. Но в дальнейшем ситуация может обостриться.

Экономика vs политика

Все эксперты из Молдовы и России практически в один голос говорят о том, что в ближайшем будущем никаких резких выпадов Кишинева в адрес Москвы ожидать не придется.

"Отношения не претерпят значительных изменений, потому что PAS ориентирована на строительство прагматичных отношений взаимного уважения с Российской Федерацией. Наши стратегические партнеры из Российской Федерации хотят того же", — говорит политолог Виктор Жук.

По словам эксперта, вопросы двусторонних отношений можно разделить на две составляющие: социально-экономическую и вопросы приднестровского урегулирования. В первом случае, как считает Жук, это прерогатива правительства и минэкономики, а в вопросах решения приднестровского конфликта ключевую роль будет иметь позиция президента.

"Президент четко сказала, что необходимо эвакуировать вооружения и вывести войска. Здесь могут быть трения. Российская Федерация не готова выводить миротворцев до политического разрешения конфликта, а до этого далеко", — считает специалист.

Жук допускает, что между сторонами возможен обмен резкими высказываниями, но считает, что они не окажут существенного влияния на содержание двусторонних отношений.

"Думаю, что в Москве будут относиться к новой власти с осторожностью, будут следить за высказываниями в эфире, исходя из этого будут действовать. Обе стороны проявляют осторожный оптимизм. Они будут присматриваться, какова будет риторика у молдавских властей", — считает Жук.

По его словам, после молдавских выборов официальный Кишинев наконец может попытаться перестать играть в игру с нулевой суммой, когда отношения с одними внешними партнерами неизбежно страдают за счет улучшений на других направлениях внешней политики.

Российский эксперт, директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев, также делит вопрос молдавско-российских отношений на две составных части, но делает это по-своему.

По его словам, несмотря на прозападный вектор, Молдова попытается, насколько это возможно, сохранить экономические отношения с Россией, так как у официального Кишинева просто нет другого выхода.

"Весь смысл западного вектора в странах СНГ сводится к простой схеме — дружить мы будем с Западом, а кормить нас должен Восток. Такая двойственная ориентация в странах СНГ, она вынужденная, потому что в этой ситуации по-другому не получается. Запад не может их кормить", — говорит эксперт.

В целом, отношения с Россией не претерпят больших изменений, хоть, по словам эксперта, некоторое ухудшение в отношениях между странами возможно.

"Есть опасность ухудшения отношений. Нельзя иметь два противоположных вектора одновременно. Пропагандистское ухудшение, скорее всего, будет. Но резкое ухудшение вряд ли возможно, потому что мы с этого начали — а кормить-то кто будет. Все равно нужно продавать яблоки в Россию, нужно использовать российский транзит и так далее по списку", — говорит Журавлев.

По словам Дмитрия Журавлева, произойдет что-то вроде времен ранней разрядки, когда наряду с пропагандистскими криками, что русские - это плохо, будут сохраняться экономические отношения.

"Россия будет выстраивать отношения с этим правительством тоже. Мы не один народ, как в случае с Украиной, но мы близкие народы. Нам есть смысл сотрудничать. Но если молдавская сторона будет слишком жестка в пропагандистских заявлениях, тогда и экономические отношения ослабнут", — считает директор Института региональных проблем.

Комментируя возможные перспективы приднестровского урегулирования, эксперт заявил о возможной повышенной активности новой власти на этом направлении, однако эта активность необязательно принесет результат.

"Усиление активности в переговорах будет. Только прогресс в переговорах зависит от способности идти на компромиссы. Готова ли молдавская сторона идти на компромиссы, в силу ее прозападной позиции, если готова, тогда прогресс найдется. Если молдавская сторона найдет формулу при которой обе части Молдовы смогут жить спокойно и мирно, можно и миротворцев вывести. Но только в этом случае", — добавляет Журавлев.

Известный российский политолог Ростислав Ищенко в комментарии Sputnik Молдова также заявил, что Москва попытается "подморозить" нынешнюю ситуацию и посмотреть, как будут развиваться события.

"Для России это далеко не самое важное направление. Страна маленькая, товарооборот низкий. Транзитный потенциал Молдовы практически не используется", — аргументирует свою пощзицию Ищенко.

По его словам эскалации напряженности на молдавском направлении можно ожидать только в случае попыток Кишинева оказать давление на Москву через Приднестровье.

"Санду говорила, что она будет добиваться вывода российского миротворческого контингента из Приднестровья. Для России это вопрос принципиальный. Поэтому очень важно, как Санду будет это делать. Если периодически напоминать об этом, то это не осложнит молдавско — российские отношения. Если же будут предприниматься попытки выдавливания контингента, тогда ситуация будет ухудшаться", — говорит эксперт.

Три этапа возможного перевоплощения

"Отношения Молдовы и России будут меняться. Не думаю, что у нового правительства будет желание портить отношения. Они хотят иметь ровные отношения. Этот период будет длиться какое-то время. Будут попытки наладить экономические отношения", — говорит Чуря.

По словам эксперта, со временем давление западных партнеров и соседей по региону, Украины, Румынии, Польши, Грузии на президента Майю Санду будет расти.

"Постепенно, политика Санду будет меняться в сторону ухудшения отношений и высказывания претензий", — прогнозирует Чуря.

Эксперт предполагает эволюцию отношений Молдовы и России в три этапа. Первый будет отмечен ровными отношениями, во время второго этапа антироссийская риторика молдавских властей будет нарастать. А во время третьего, менее вероятного этапа, власти Молдовы могут перейти к открытой и бескомпромиссной конфронтации с Российской Федерацией.

"Я очень надеюсь, что мы не дойдем до третьей фазы, когда правительство Майи Санду превратится в крикунов, по модели Украины... Я надеюсь, что Майя Санду не войдет в эту фазу, которая возможна где-то к середине мандата президента. Но она возможна", — говорит Чуря.

Политолог предполагает, что возобновления переговоров по всем интересующим Молдову вопросам ждать не стоит, а Санду будет занимать выжидательную, пассивную позицию. По словам Чури, это лучшее, что пока может делать новая власть, потому что проявление инициативы в отношениях с Москвой может быть воспринято критично со стороны западных партнеров новой кишиневской власти.

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