Додон: нужно объединить левые партии в Молдове

Председатель ПСРМ заявил о необходимости создать одну-единственную левую партию в Молдове, чтобы не дробить голоса общего электората.

КИШИНЕВ, 14 июл – Sputnik. Левым партиям Молдовы, исповедующим общие ценности и цели, необходимо объединиться в одну. Об этом в телеинтервью в среду заявил экс-президент Молдовы, глава Партии социалистов Игорь Додон.

"Я думаю, что левый фланг нужно объединять, собрать все осколки и создать единую партию, это лично моя идея, я ее пока ни с кем не обсуждал. В будущем нужно думать о том, чтобы сплотить патриотов, тех, кто выступает за одни и те же ценности, чтобы выступать единым фронтом", — заявил Додон.

Он также отметил, что Партия коммунистов и Партия социалистов создадут в парламенте единую фракцию и будут участвовать в предстоящих выборах в Народное собрание Гагаузии единым блоком.

По его словам, сильная политическая команда на левом фланге может быть создана, потому что в левых партиях есть много профессионалов, их лишь нужно объединить.

Выборы в Молдове

В воскресенье, 11 июля, в Молдове прошли досрочные парламентские выборы. Явка составила 48,41% (1 477 574 человека).

Видео: в Молдове прошли досрочные парламентские выборы>>>

После обработки 100% протоколов с 2150 избирательных участков партия "Действие и солидарность" (PAS) получает 52,80% голосов. В высший законодательный орган республики также проходят Блок коммунистов и социалистов – 27,17% и Партия "Шор" – 5,74%.

Остальные конкуренты не преодолевают необходимый для попадания в парламент порог.

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