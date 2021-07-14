Кто заменит Дерека Хогана: Белый дом сообщил о новом назначении в Молдове

Посол США в Молдове Дерек Хоган скоро завершит свою дипмиссию в Кишиневе: кандидатура на его замену, похоже, уже определена.

КИШИНЕВ, 14 июл – Sputnik. Президент США Джо Байден определился с назначением кандидатуры Чрезвычайного и Полномочного посла Соединенных Штатов в Республике Молдова - во всяком случае, это следует из пресс-релиза, опубликованного на сайте Белого дома во вторник.

В числе 11 назначений на различные посты в документе значится и кандидатура Кента Дойла Логсдона (Kent Doyle Logsdon), которого прочат на пост главы посольства США в Молдове.

Как следует из пресс-релиза, Логсдон - карьерный дипломат, сотрудник дипломатической службы в ранге советника-посланника, возглавляет аппарат заместителя министра экономического роста, энергетики и окружающей среды.

Ранее он занимал должность первого заместителя помощника госсекретаря в Бюро энергетических ресурсов и был заместителем главы миссии посольства США в Берлине, с января 2017 года по май 2018 года исполняя обязанности временного поверенного.

Среди бывших должностей Логсдона также - директор Управления по делам России и заместитель главы миссии в Тбилиси. Логсдон служил дипломатом в Киеве, Бангкоке, Алматы, Исламабаде, Штутгарте. Владеет русским, украинским, тайским и немецким языками.

Назначение должен утвердить Сенат.

Дерек Хоган занимает дожность посла США в Молдове с ноября 2018 года, он был назначен предыдущим президентом США Дональдом Трампом, заменив предшественника - Джеймса Петтита. Мандат Хогана в Кишиневе истекает в конце июля.

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