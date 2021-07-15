Эксперт: что случится с отношениями Кишинева и Москвы после выборов

Двусторонняя молдавская повестка с Россией сложнее, чем с Западом, и новые власти республики не смогут игнорировать этот вопрос.

КИШИНЕВ, 14 июл - Sputnik. Новоизбранные власти в Молдовы попытаются ввести новую парадигму в отношения с Москвой, основанную на законных правах и взаимном уважении, заявил в эфире радиостудии Sputnik Молдова политолог Анатол Цэрану.

В то же время эксперт считает, что будущий визит президента Молдовы Майи Санду в Москву должен будет подготовить новый посол.

"Двусторонняя повестка с Москвой сложнее, чем с Западом. Есть необходимость в нормализации отношений, включая экономические - с Россией. При этом нам нужно сохранить социальное и межэтническое спокойствие на территории Молдовы, потому что надо признать, что Россия имеет рычаги влияния на молдавское общество. Есть много граждан, которые с симпатией смотрят в сторону России", - отметил Цэрану.

Он считает, что любые власти не могут игнорировать эту реальность.

Вдобавок к этому, Россия – одна из главных игроков на мировом уровне, от которого зависит в том числе урегулирование Приднестровского вопроса, следовательно, отношения с РФ очень важны, уверен политолог.

Цэрану придерживается мнения, что после создания нового кабинета министров Кишинева попытается ввести новую парадигму в отношения с Москвой и захотят вернуть молдавско-российский диалог в корректное партнерство, основанное на равных правах и взаимном уважении.

"Отношения с Россией будут во многом зависеть от связей между двумя президентами. Санду уже полгода как глава государства, но все еще нет четкой повестки по двум странам. Ждем визита Санду в Москву, но это может произойти только в условиях, что будет отозван нынешний посол. Очень важно, кто займет его место в Москве и кто подготовит визит в Москву, - пояснил Цэрану.

Ранее председатель партии "Действие и солидарность" (PAS) Игорь Гросу заявил, что новые власти хотят корректных и прагматичных отношений с Россией.

Игорь Гросу: мы хотим корректных и прагматичных отношений с Россией>>>

После проведения досрочных парламентских выборов в Молдове, российские власти выпустили заявление, где подчеркнули, что уважают результаты голосования и надеются, что это повлияет на межэтническую консолидацию в молдавском обществе.

В то же время, РФ подтвердила свою открытость в сотрудничестве с новым парламентом и правительством Молдовы.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova