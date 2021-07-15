16:45 15 Июля 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.27
  • USD18.03
  • RUB0.24
  • RON4.32
  • UAH0.66
Поиск
Депутаты Партии Шор

Прокуратура не будет повторно снимать неприкосновенность с Шора

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
Получить короткую ссылку
28 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/07/0f/35532796.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20210715/35532812/prokuratura-ne-budet-povtorno-snimat-neprikosnovennost-s-shora.html

В Генпрокуратуре выступили с разъяснением, будут ли снова снимать депутатскую неприкосновенность с Илана Шора, после учреждения нового парламента.

КИШИНЕВ, 15 июл – Sputnik. Прокуратура не будет повторно снимать депутатскую неприкосновенность с Илана Шора, однако при необходимости ведомство запросит у нового парламента толкование закона, сообщили в четверг в Генпрокуратуре. 

"Согласно статье 10 Закона о статусе депутата парламента, иммунитет в рамках уголовного судопроизводства направлен на задержание, арест, обыск и уголовное преследование – действия, которые должны одобрить сначала в парламенте," – говорится в сообщении Генпрокуратуры. 

Генеральная прокуратура
© Sputnik / Mihai Caraus
Открыто дело по факту вмешательства в правосудие по делам Плахотнюка и Шора

В то же время в ведомстве уточнили, на каком этапе сейчас находится расследование в отношении депутатов Дениса Уланова и Петра Жардана. 

В отношении Жардана уголовное дело завершено и его передали в суд 21 июня этого года, а дело Уланова планируется также отправить в суд в начале августа, после ознакомления стороны защиты с результатами расследования. 

В Генпрокуратуре напомнили, что "согласно статье 69 Конституции страны, мандат депутата прекращается в день законного созыва нового состава парламента, следовательно, решение законодательного органа в отношении вышеперечисленных депутатов останется в силе до учреждения нового парламента". 

"Что касается дела Илана Шора, мы повторяем, что в отношении него имеются нерассмотренные уголовные дела как на стадии уголовного расследования, так и на стадии судебного разбирательства (которое не может быть завершено из-за уклонения лица)", – пояснили в ведомстве. 

Парламент Молдовы решил снять депутатский иммунитет с Илана Шора>>>

В прокуратуре уточнили, что во избежание юридических инцидентов и учитывая резонанс данных дел, ведомство может обратиться к парламенту с просьбой дать толкование закона.

Напомним, 19 марта Генпрокурор Александр Стояногло запросил снятие депутатской неприкосновенности с депутатов партии "Шор" Дениса Уланова и Петра Жардана. С Илана Шора сняли депутатскую неприкосновенность в середине августа 2019 года, после чего он покинул территорию Молдовы.  

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Шокирующее заявление Шора о деле по "краже миллиарда"
Апелляционная палата Кагула не стала отменять ордер на арест Илана Шора
ВСП отказала адвокатам Шора в переносе дела в другую инстанцию
Теги:
прокуратура

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Мультимедиа
Фото: Европу заливает – оранжевый уровень метеоопасности и десятки жертв
Rare rendezvous between Venus and Mars in the sky over Tehran
Видео: небесное свидание Венеры, Марса и Луны над Тегераном
Распределение мест в парламенте
Распределение мест в парламенте: сколько мандатов получат партии

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться