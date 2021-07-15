Прокуратура не будет повторно снимать неприкосновенность с Шора

В Генпрокуратуре выступили с разъяснением, будут ли снова снимать депутатскую неприкосновенность с Илана Шора, после учреждения нового парламента.

КИШИНЕВ, 15 июл – Sputnik. Прокуратура не будет повторно снимать депутатскую неприкосновенность с Илана Шора, однако при необходимости ведомство запросит у нового парламента толкование закона, сообщили в четверг в Генпрокуратуре.

"Согласно статье 10 Закона о статусе депутата парламента, иммунитет в рамках уголовного судопроизводства направлен на задержание, арест, обыск и уголовное преследование – действия, которые должны одобрить сначала в парламенте," – говорится в сообщении Генпрокуратуры.

В то же время в ведомстве уточнили, на каком этапе сейчас находится расследование в отношении депутатов Дениса Уланова и Петра Жардана.

В отношении Жардана уголовное дело завершено и его передали в суд 21 июня этого года, а дело Уланова планируется также отправить в суд в начале августа, после ознакомления стороны защиты с результатами расследования.

В Генпрокуратуре напомнили, что "согласно статье 69 Конституции страны, мандат депутата прекращается в день законного созыва нового состава парламента, следовательно, решение законодательного органа в отношении вышеперечисленных депутатов останется в силе до учреждения нового парламента".

"Что касается дела Илана Шора, мы повторяем, что в отношении него имеются нерассмотренные уголовные дела как на стадии уголовного расследования, так и на стадии судебного разбирательства (которое не может быть завершено из-за уклонения лица)", – пояснили в ведомстве.

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В прокуратуре уточнили, что во избежание юридических инцидентов и учитывая резонанс данных дел, ведомство может обратиться к парламенту с просьбой дать толкование закона.

Напомним, 19 марта Генпрокурор Александр Стояногло запросил снятие депутатской неприкосновенности с депутатов партии "Шор" Дениса Уланова и Петра Жардана. С Илана Шора сняли депутатскую неприкосновенность в середине августа 2019 года, после чего он покинул территорию Молдовы.

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