Калашников - о смене власти в Кишиневе: посмотрим, какие будут действия

КИШИНЕВ, 15 июл - Sputnik. Российская Федерация готова к любому развитию отношений c Республикой Молдова после парламентских выборов и будет внимательно следить за шагами новой молдавской власти. Об этом Sputnik Молдова рассказал председатель комитета Государственной думы России по делам Содружества Независимых Государств Леонид Калашников.
"Посмотрим, какими будут действия Санду в дальнейшем, в отношении НАТО, в отношении экономики, не больно она там нужна, на Западе. Россия всегда ее выручала - и с точки зрения продукции, и с точки зрения мигрантов", — говорит Калашников.
По словам политика, активная антироссийская позиция вполне может пошатнуть доверие граждан Молдовы к президенту и новой власти.
"Если Санду будет продолжать нагнетать и принимать реальные действия в отношении Приднестровья, Гагаузии, в отношения связей с Россией, то здесь ее победное шествие прекратится. Население откажет в доверии ей. Люди могут выйти на протесты, не исключены досрочные выборы", — говорит российский политик.
Леонид Калашников считает, что в отношениях Москвы и Кишинева были разные времена, поэтому в России готовы к любому развитию событий.
"Были времена Воронина, который многое сделал для жизни. Были времена Плахотнюка, и тогда народ попросил его, выкинули из седла, особенно когда он начал проводить антироссийские действия. Санду должна понимать это", — говорит депутат.
Тем не менее российский депутат выразил надежду на то, что у Молдовы и России и при новой власти будут неплохие отношения.
"Вот только одно дело - предвыборная риторика, другое - реальные действия. Вот Додон предпринял действие, сделал Молдову наблюдателем в ЕАЭС. Я хочу понять, как она будет себя вести. Будет открывать пункты НАТО, побежит силой решать приднестровский вопрос, посмотрим", — говорит Калашников.
По мнению Леонида Калашникова, Россия должна помогать Молдове и проводить более активную политику на этом направлении.
"Мы принимаем 15 тысяч студентов со всего мира на бесплатное обучение. А одна Молдова получает пять тысяч бюджетных мест от Румынии. Я перед президентом России поднимал этот вопрос. А то только говорят о мягкой силе чиновники, я надеюсь, что начнут и делать что-то", — говорит Калашников.
Выборы в Молдове
В воскресенье, 11 июля, в Молдове прошли досрочные парламентские выборы. Явка составила 48,41% (1 477 574 человека).
Видео: в Молдове прошли досрочные парламентские выборы>>>
После обработки 100% протоколов с 2150 избирательных участков партия "Действие и солидарность" (PAS) получает 52,80% голосов. В высший законодательный орган республики также проходят Блок коммунистов и социалистов – 27,17% и Партия "Шор" – 5,74%.
Остальные конкуренты не преодолевают необходимый для попадания в парламент порог.
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