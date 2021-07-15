Калашников - о смене власти в Кишиневе: посмотрим, какие будут действия

Как в российской Госдуме оценивают результаты прошедших в Молдове выборов и чего ждут от нового правительства. Об этом Sputnik Молдова рассказал глава комитета ГД по делам СНГ Леонид Калашников.

КИШИНЕВ, 15 июл - Sputnik. Российская Федерация готова к любому развитию отношений c Республикой Молдова после парламентских выборов и будет внимательно следить за шагами новой молдавской власти. Об этом Sputnik Молдова рассказал председатель комитета Государственной думы России по делам Содружества Независимых Государств Леонид Калашников.

"Посмотрим, какими будут действия Санду в дальнейшем, в отношении НАТО, в отношении экономики, не больно она там нужна, на Западе. Россия всегда ее выручала - и с точки зрения продукции, и с точки зрения мигрантов", — говорит Калашников.

По словам политика, активная антироссийская позиция вполне может пошатнуть доверие граждан Молдовы к президенту и новой власти.

"Если Санду будет продолжать нагнетать и принимать реальные действия в отношении Приднестровья, Гагаузии, в отношения связей с Россией, то здесь ее победное шествие прекратится. Население откажет в доверии ей. Люди могут выйти на протесты, не исключены досрочные выборы", — говорит российский политик.

Леонид Калашников считает, что в отношениях Москвы и Кишинева были разные времена, поэтому в России готовы к любому развитию событий.

"Были времена Воронина, который многое сделал для жизни. Были времена Плахотнюка, и тогда народ попросил его, выкинули из седла, особенно когда он начал проводить антироссийские действия. Санду должна понимать это", — говорит депутат.

Тем не менее российский депутат выразил надежду на то, что у Молдовы и России и при новой власти будут неплохие отношения.

"Вот только одно дело - предвыборная риторика, другое - реальные действия. Вот Додон предпринял действие, сделал Молдову наблюдателем в ЕАЭС. Я хочу понять, как она будет себя вести. Будет открывать пункты НАТО, побежит силой решать приднестровский вопрос, посмотрим", — говорит Калашников.

По мнению Леонида Калашникова, Россия должна помогать Молдове и проводить более активную политику на этом направлении.

"Мы принимаем 15 тысяч студентов со всего мира на бесплатное обучение. А одна Молдова получает пять тысяч бюджетных мест от Румынии. Я перед президентом России поднимал этот вопрос. А то только говорят о мягкой силе чиновники, я надеюсь, что начнут и делать что-то", — говорит Калашников.

Выборы в Молдове

В воскресенье, 11 июля, в Молдове прошли досрочные парламентские выборы. Явка составила 48,41% (1 477 574 человека).

Видео: в Молдове прошли досрочные парламентские выборы>>>

После обработки 100% протоколов с 2150 избирательных участков партия "Действие и солидарность" (PAS) получает 52,80% голосов. В высший законодательный орган республики также проходят Блок коммунистов и социалистов – 27,17% и Партия "Шор" – 5,74%.

Остальные конкуренты не преодолевают необходимый для попадания в парламент порог.

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