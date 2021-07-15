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Майя Санду вручила государственную награду послу США Дереку Хогану

Майя Санду вручила государственную награду послу США Дереку Хогану

© Photo : Facebook / Maia Sandu
Политика
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Sputnik Молдова
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Орден вручен "в знак признательности за его работу и за поддержку наших усилий по построению демократического и процветающего общества", сообщает администрация президента.

КИШИНЕВ, 15 июл — Sputnik. Майя Санду вручила послу США в Молдове Дереку Хогану государственную награду — Орден Почета.

Посол США Дерек Хоган, архивное фото
© CC BY 4.0 / Сайт лидера Приднестровья
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Награда вручена главе американской дипмиссии "в знак признательности за его работу и за поддержку наших усилий по строительству демократического и процветающего общества", — говорится в коммюнике администрации президента Молдовы.

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Во встрече участвовали заместитель главы дипмиссии США Лаура Хруби, глава политико-экономического департамента посольства США Мэри Александер и директор USAID в Молдове Скотт Хохландер.

Посольство Америки в Молдове
© Sputnik / Miroslav Rotari
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В ходе встречи стороны обсудили возрождение двусторонних отношений в контексте молдавско-американского стратегического диалога на высоком уровне, сообщает администрация президента. Были рассмотрены вопросы, связанные с укреплением верховенства закона, борьбой с коррупцией и реформированием судебной системы, а также цифровизацией экономики.

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Теги:
президент, Майя Санду, посольство США

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