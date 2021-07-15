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Эксперт: назначение Логсдона — знак, что Молдова важна для США

© Pexels / Ketut Subiyanto
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20210715/35535809/ekspert-naznachenie-logsdona-znak-chto-moldova-vazhna-dlya-ssha.html

Новый посол США является профессиональным дипломатом и хорошо разбирается в восточноевропейской политике.

КИШИНЕВ, 15 июл — Sputnik. Новый посол США в Молдове хорошо знает страны бывшего СССР и будет четко следовать указаниям из Вашингтона. Об этом рассказала в эфире радиостудии Sputnik Молдова старший научный сотрудник Института США и Канады РАН Александра Филиппенко.

Кент Дойл Логсдон — карьерный дипломат, который в отличие от своего предшественника и от многих дипломатов эпохи Трампа, является профессионалом в международных отношениях. Он долгие годы работал в Госдепартаменте, более того, находится в ранге советника министра, отметила эксперт.

"Логсдон работал в том числе в посольствах в Грузии, Украине, Казахстане. Это дипломат, который прекрасно знает, как работает система Госдепартамента. Он серьезно погружен в европейскую и восточноевропейскую политику, хорошо знает, что происходит на этой территории. Его назначение — знак, что для Госдепартамента это важное направление", — сказала Филиппенко.

Бывает, что дипломатов назначают в Европу из США как своего рода почетных пенсионеров за былые заслуги. Но здесь не тот случай, считает эксперт. Логсдон — профессиональный дипломат, и в Кишинев он едет для того, чтобы работать, а не только для того, чтобы быть лицом своей страны.

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Теги:
работа дипмиссии, посольство США, США

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