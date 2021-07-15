Эксперт: победители в Молдове не должны думать, что у них карт-бланш

КИШИНЕВ, 15 июл — Sputnik. Победа пропрезидентской партии в Молдове не означает, что она получила общественное одобрение на проведение любой политики, и будет ошибкой думать, что это так. Об этом в эфире радиостудии Sputnik Молдова заявил ведущий научный сотрудник МГИМО МИД России, главный редактор журнала "Международная аналитика" Сергей Маркедонов.

© Sputnik Сергей Маркедонов

Эксперт подчеркнул, что реакция в России не может быть однозначной, и является неверным представление, распространенное в постсоветских странах и в странах Европы, что российское общественное мнение — единое и монолитное. Так, например, официальная позиция России была выражена представителем МИД РФ, который заявил, что любой выбор молдавского народа будет уважаться. Остальное же зависит от того, какой будет молдавская внешняя политика.

Вместе с тем в российской прессе не всегда те или иные издания владеют ясным пониманием того, что происходит в Молдове, и у них получается, что вся суть процессов в Молдове и последних выборов — это борьба за пророссийский или прозападный вектор,- отметил эксперт.

"Но большая часть проблемы все же носит внутренний характер. И определенная усталость от властей выразилась в таком голосовании, скорее даже против них, чем за Санду", — считает Маркедонов.

Эксперт подчеркнул, что результаты выборов могут стать важным уроком для победителей кампании: "Если они посчитают, что им дали карт-бланш на любую политику, то это не так", — сказал он.

Выборы в Молдове

В воскресенье, 11 июля, в Молдове прошли досрочные парламентские выборы. Явка составила 48,41% (1 477 574 человека).

Видео: в Молдове прошли досрочные парламентские выборы>>>

После обработки 100% протоколов с 2150 избирательных участков партия "Действие и солидарность" (PAS) получает 52,80% голосов. В высший законодательный орган республики также проходят Блок коммунистов и социалистов – 27,17% и Партия "Шор" – 5,74%.

Остальные конкуренты не преодолевают необходимый для попадания в парламент порог.

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