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Майя Санду

Санду считает, что атака на Счетную палату может быть "стиранием следов"

© Photo : Facebook / Maia Sandu
Политика
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Sputnik Молдова
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Президент Молдовы полагает, что среди рисков переходного периода — уничтожение документов и доказательств, которые говорят о незаконных действиях в госструктурах.

КИШИНЕВ, 15 июл — Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду прокомментировала кибератаку, которая произошла в четверг на сервер Счетной палаты, в результате которого были уничтожены все базы данных. Также в четверг на протяжении полутора часов была блокирована также и информационная система Таможенной службы.

Президент Молдовы заявила, что пока у нее недостаточно информации о характере и цели этих кибератак. Однако она не исключает, что таким образом атакующие пытались ликвидировать данные, указывающие на противоправную деятельность в госструктурах.

Счетная палата
© Photo : Facebook / Curtea de Conturi a Republicii Moldova
Генпрокуратура: Счетная палата должна уведомить о кибератаке на ее сайт

"Сегодня я провела встречу с представителями компетентных органов, обсуждались риски, которые возникают в переходные периоды передачи власти, когда прежние власти уходят, а новые еще не получили контроль. Мы знаем, как бывает в нашей стране, когда ликвидируют доказательства, документы, информацию, чтобы стереть следы незаконной деятельности", — сказала глава государства в эфире общественного телеканала.

Санду обратилась к сотрудникам госучреждений с призывом отказаться от предложений об уничтожении тех или иных документов. Она подчеркнула, что такого рода действия будут наказаны.

Утром 15 июля Счетная палата сообщила, что официальный сайт учреждения подвергся кибератаке, в результате которой были уничтожены все общедоступные базы данных.

В пресс-релизе ведомства сообщили, что "уничтожение публичной страницы произошло в контексте резонансных аудитов на этапе отчетности и освещения в СМИ наиболее важных аудиторских миссий, запланированных в деятельности учреждения".

Кроме того, в тот же день на протяжении полутора часов не работала информационная система Таможенной службы. Сообщалось, что причиной стали "технические проблемы".

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Теги:
кибератаки, Счетная палата, Майя Санду

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